Обладатель Кубка Гагарина сыграл за сборную ВМФ на турнире по хоккею
Бывший вратарь ЦСКА и сборной России Иван Федотов играет за сборную ВМФ на чемпионате Вооруженных сил по хоккею. Об этом сообщает телеграм-канал «За пределами Ленинградки».
Бывший вратарь ЦСКА и сборной России Иван Федотов играет за сборную ВМФ на чемпионате Вооруженных сил по хоккею. Об этом сообщает телеграм-канал «За пределами Ленинградки».
Турнир проходит в Санкт-Петербурге во дворце спорта «Хоккейный». В заявочном листе сборной ВМФ, которая сегодня играет со сборной Западного военного округа, указано, что Федотов имеет звание старшего матроса.
В июле 2022 года Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии и спустя несколько дней был отправлен на срочную службу в Северодвинск. Сообщается, что участие в турнире Вооруженных сил завершит воинскую службу 26-летнего хоккеиста.
В сезоне 2021/22 Федотов перешел в московский ЦСКА, помог армейцам выиграть Кубок Гагарина. После окончания сезона вратарь подписал трехлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерс», но из-за срочной службы не смог уехать в Северную Америку. Американский клуб заморозил контракт россиянина.
Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что ждет возвращения Федотова из армии и выразил надежду, что он продолжит играть за армейский клуб.