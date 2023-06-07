Обладатель Кубка Гагарина сыграл за сборную ВМФ на турнире по хоккею

Турнир проходит в Санкт-Петербурге во дворце спорта «Хоккейный». В заявочном листе сборной ВМФ, которая сегодня играет со сборной Западного военного округа, указано, что Федотов имеет звание старшего матроса.

В июле 2022 года Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии и спустя несколько дней был отправлен на срочную службу в Северодвинск. Сообщается, что участие в турнире Вооруженных сил завершит воинскую службу 26-летнего хоккеиста.

В сезоне 2021/22 Федотов перешел в московский ЦСКА, помог армейцам выиграть Кубок Гагарина. После окончания сезона вратарь подписал трехлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерс», но из-за срочной службы не смог уехать в Северную Америку. Американский клуб заморозил контракт россиянина.