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16:49 (мск), источник: Sportmail.ru

«Салават Юлаев» погасил задолженность перед игроками в размере более 250 млн рублей

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» выплатил долг по зарплате с февраля по апрель перед 23 игроками, размер которого превысил 250 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную инспекцию труда в Башкирии.

Салават ЮлаевКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Хоккейный клуб “Салават Юлаев” погасил задолженность по заработной плате в размере 251 млн рублей. В ходе предпринятого Гострудинспекцией профилактического визита подтвердилась задолженность по зарплате за период с февраля по апрель перед 23 работниками (игроками команды). В настоящее время работодатель погасил имеющуюся задолженность в размере 251 миллиона рублей», — сказано в сообщении.

В целях недопущения нарушений трудового законодательства в адрес организации направлено предостережение, добавили в инспекции.

В прошедшем сезоне КХЛ «Салават Юлаев» со счетом 2−4 в серии уступил «Адмиралу» в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина.

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