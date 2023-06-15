Билялетдинов остается на посту главного тренера «Ак Барса»

Зинэтула Билялетдинов продлил контракт с «Ак Барсом».

Контракт со специалистом продлен на год. В штабе также останутся тренеры Юрий Бабенко и Александр Бойков. Сергей Абрамов и Александр Агопеев продолжат работать с вратарями. Тренером по физической подготовке назначен двукратный обладатель Кубка Гагарина Брэндон Бови, работавший в «Ак Барсе» с 2016 по 2018 год.

Билялетдинов вернулся на пост главного тренера казанского клуба в декабре 2022 года, сменив Олега Знарка. Зинэтула Хайдярович вывел команду в финал Кубка Гагарина, где она в семи матчах уступила ЦСКА.