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15:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Билялетдинов остается на посту главного тренера «Ак Барса»

Новое соглашение с главным тренером рассчитано до конца сезона 2023/24.

Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Зинэтула Билялетдинов продлил контракт с «Ак Барсом».

Контракт со специалистом продлен на год. В штабе также останутся тренеры Юрий Бабенко и Александр Бойков. Сергей Абрамов и Александр Агопеев продолжат работать с вратарями. Тренером по физической подготовке назначен двукратный обладатель Кубка Гагарина Брэндон Бови, работавший в «Ак Барсе» с 2016 по 2018 год.

Билялетдинов вернулся на пост главного тренера казанского клуба в декабре 2022 года, сменив Олега Знарка. Зинэтула Хайдярович вывел команду в финал Кубка Гагарина, где она в семи матчах уступила ЦСКА.

Тренер трижды выигрывал Кубок Гагарина с казанской командой (в 2009, 2010 и 2018 годах), еще 1 раз выигрывал чемпионат России (2006). Также Зинэтула Билялетдинов в 2000 году привел к победе в чемпионате России московское «Динамо». За этот клуб Билялетдинов играл с 1973 по 1988 год.

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