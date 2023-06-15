Билялетдинов остается на посту главного тренера «Ак Барса»
Новое соглашение с главным тренером рассчитано до конца сезона 2023/24.
Новое соглашение с главным тренером рассчитано до конца сезона 2023/24.
Зинэтула Билялетдинов продлил контракт с «Ак Барсом».
Контракт со специалистом продлен на год. В штабе также останутся тренеры Юрий Бабенко и Александр Бойков. Сергей Абрамов и Александр Агопеев продолжат работать с вратарями. Тренером по физической подготовке назначен двукратный обладатель Кубка Гагарина Брэндон Бови, работавший в «Ак Барсе» с 2016 по 2018 год.
Билялетдинов вернулся на пост главного тренера казанского клуба в декабре 2022 года, сменив Олега Знарка. Зинэтула Хайдярович вывел команду в финал Кубка Гагарина, где она в семи матчах уступила ЦСКА.
Тренер трижды выигрывал Кубок Гагарина с казанской командой (в 2009, 2010 и 2018 годах), еще 1 раз выигрывал чемпионат России (2006). Также Зинэтула Билялетдинов в 2000 году привел к победе в чемпионате России московское «Динамо». За этот клуб Билялетдинов играл с 1973 по 1988 год.