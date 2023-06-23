СКА подписал контракт с канадцем Брендэном Лайпсиком
Контракт с 29-летним нападающим рассчитан на два сезона. Лайпсик будет выступать под 88 номером.
СКАКХЛ: таблица и календарь
Контракт с 29-летним нападающим рассчитан на два сезона. Лайпсик будет выступать под 88 номером.
"Ждали еще трансферы? Дождались! Брендэн Лайпсик — в СКА!
Нападающий подписал контракт с клубом сроком на 2 сезона. Сразу запоминаем и игровой номер — 88.
Добро пожаловать в Петербург, Брендэн!" — написано в официальном сообществе клуба в ВК.
С 2020 года канадец играет в КХЛ. Выступал за ЦСКА и магнитогорский «Металлург». Дважды со своими командами добирался до финала Кубка Гагарина. Набрал 142 (54+88) очка в 204 матчах регулярного чемпионата и плей-офф.