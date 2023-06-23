СКА подписал контракт с канадцем Брендэном Лайпсиком

Нападающий подписал контракт с клубом сроком на 2 сезона. Сразу запоминаем и игровой номер — 88.

Добро пожаловать в Петербург, Брендэн!" — написано в официальном сообществе клуба в ВК.

С 2020 года канадец играет в КХЛ. Выступал за ЦСКА и магнитогорский «Металлург». Дважды со своими командами добирался до финала Кубка Гагарина. Набрал 142 (54+88) очка в 204 матчах регулярного чемпионата и плей-офф.