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15:56 (мск), источник: Sportmail.ru

СКА подписал контракт с канадцем Брендэном Лайпсиком

Контракт с 29-летним нападающим рассчитан на два сезона. Лайпсик будет выступать под 88 номером.

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Источник: AP 2022

"Ждали еще трансферы? Дождались! Брендэн Лайпсик — в СКА!

Нападающий подписал контракт с клубом сроком на 2 сезона. Сразу запоминаем и игровой номер — 88.

Добро пожаловать в Петербург, Брендэн!" — написано в официальном сообществе клуба в ВК.

С 2020 года канадец играет в КХЛ. Выступал за ЦСКА и магнитогорский «Металлург». Дважды со своими командами добирался до финала Кубка Гагарина. Набрал 142 (54+88) очка в 204 матчах регулярного чемпионата и плей-офф.

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