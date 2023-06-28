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14:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Министерство спорта России и КХЛ могут провести выставочный матч в Монголии

Министерство спорта России совместно с КХЛ прорабатывает организацию выставочного матча в Улан-Баторе, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

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Источник: РИА "Новости"

Матыцин обсудил проведение матча во время встречи с министром по олимпийскому движению, физической культуре и спорту Монголии в Баку.

«В развитии спортивной сферы есть много аспектов, представляющих взаимный интерес. Уверен, что необходимо использовать все возможности для укрепления спортивных взаимоотношений. Монгольские спортсмены участвовали в международном турнире “Дети Азии”, а российские фигуристы организовывали серию показательных выступлений для монгольских болельщиков, эти шоу вызвали значительный интерес. Совместно с КХЛ прорабатываем организацию выставочного матча в Улан-Баторе», — приводит слова Матыцина сайт Минспорта РФ.

«Готов оказать личное содействие в участии нашей делегации в мероприятиях в России. Наши команды уже готовятся к участию в Международном фестивале студенческого спорта. Руководство страны оказывает значительное внимание развитию спорта и наших отношений, создавая все необходимые условия, чтобы все было проведено на высшем уровне», — отметил министр спорта Монголии.

В мае в Улан-Баторе состоялось ледовое шоу российских фигуристов. В мероприятии принимали участие в том числе Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

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