Министерство спорта России и КХЛ могут провести выставочный матч в Монголии

Матыцин обсудил проведение матча во время встречи с министром по олимпийскому движению, физической культуре и спорту Монголии в Баку.

«В развитии спортивной сферы есть много аспектов, представляющих взаимный интерес. Уверен, что необходимо использовать все возможности для укрепления спортивных взаимоотношений. Монгольские спортсмены участвовали в международном турнире “Дети Азии”, а российские фигуристы организовывали серию показательных выступлений для монгольских болельщиков, эти шоу вызвали значительный интерес. Совместно с КХЛ прорабатываем организацию выставочного матча в Улан-Баторе», — приводит слова Матыцина сайт Минспорта РФ.

«Готов оказать личное содействие в участии нашей делегации в мероприятиях в России. Наши команды уже готовятся к участию в Международном фестивале студенческого спорта. Руководство страны оказывает значительное внимание развитию спорта и наших отношений, создавая все необходимые условия, чтобы все было проведено на высшем уровне», — отметил министр спорта Монголии.