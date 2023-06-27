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12:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Количество игровых дней в новом сезоне КХЛ станет рекордным

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала календарь регулярного чемпионата сезона-2023/24.

КХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Команды проведут 68 матчей, а общее число игровых дней станет рекордным — 165. С момента старта чемпионата до первой паузы команды проведут — 98 игровых дней подряд.

Регулярка КХЛ сезона-2023/24 стартует 1 сентября. В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоится встреча за Кубок Открытия. В матче сыграют действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА и финалист прошлого сезона «Ак Барс».

Регулярный чемпионат продлится до 26 февраля 2024 года и включит в себя рекордные 165 игровых дней и 782 матча. Как и в сезоне-2022/23 клубы, проведут по 68 матчей. Плей-офф начнется 29 февраля и продлится до 29 апреля.

Первый раунд пройдет по стандартной схеме в рамках конференций, со второго произойдет деление команд на две группы.

В первой группе лучшая из оставшихся команд Запада сыграет с четвертой командой Востока, другую пару составят вторая из оставшихся по посеву команда Востока и третья команда Запада. На стадии полуфиналов победители этих пар сыграют между собой.

Пары второй группы: первая команда Востока против четвертой команды Запада, вторая команда Запада против третьей команды Востока. Победители этих пар также сыграют между собой в следующем раунде. На стадии полуфиналов перепосев команд производиться не будет.

До единственной в сезоне большой паузы на Неделю Звезд и Кубок Первого канала команды будут играть 98 дней подряд. Пауза продлится с 8 по 18 декабря, а новогодний перерыв составит три дня — с 31 декабря по 2 января.

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