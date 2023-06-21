Матч звезд КХЛ проведут на новой арене в Санкт-Петербурге
Матч звезд КХЛ-2023 пройдет на новой арене клуба СКА в Санкт-Петербурге, сообщает «Спорт-Экспресс».
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Матч звезд КХЛ-2023 пройдет на новой арене клуба СКА в Санкт-Петербурге, сообщает «Спорт-Экспресс».
Дворец вмещает более 20 тысяч зрителей, точная дата его открытия пока официально не объявлена. 16 июня на арене провели тестовую наморозку льда и нанесли хоккейную разметку, сотрудники и строители сыграли товарищеский матч.
«Готовим спортивные технологии, планируем подводить все системы в соответствии с регламентом Континентальной хоккейной лиги, будет пусконаладка, настройка всех инженерных систем к управлению ареной», — приводит слова генерального директора Дмитрия Сватковского официальное сообщество в ВК.
Обладателем Кубка Гагарина-2023 стал ЦСКА. Команда Сергея Федорова в финальной серии плей-офф КХЛ обыграла «Ак Барс».