Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Даллас
Вегас
06
Хоккей. НХЛ
4.06
Вегас
Флорида
52
Хоккей. НХЛ
6.06
Вегас
Флорида
72
Хоккей. НХЛ
9.06
Флорида
Вегас
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Вегас
23
Хоккей. НХЛ
14.06
Вегас
Флорида
93
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
29.04
Ак Барс
ЦСКА
23
27.04
ЦСКА
Ак Барс
03
25.04
Ак Барс
ЦСКА
21
23.04
ЦСКА
Ак Барс
21
21.04
ЦСКА
Ак Барс
32
19.04
Ак Барс
ЦСКА
03
17.04
Ак Барс
ЦСКА
41
12.04
ЦСКА
СКА
30
Хоккей. КХЛ. Все результаты
15:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Матч звезд КХЛ проведут на новой арене в Санкт-Петербурге

Матч звезд КХЛ-2023 пройдет на новой арене клуба СКА в Санкт-Петербурге, сообщает «Спорт-Экспресс».

СКА
ЦСКА
Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: СКА Арена

Дворец вмещает более 20 тысяч зрителей, точная дата его открытия пока официально не объявлена. 16 июня на арене провели тестовую наморозку льда и нанесли хоккейную разметку, сотрудники и строители сыграли товарищеский матч.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Готовим спортивные технологии, планируем подводить все системы в соответствии с регламентом Континентальной хоккейной лиги, будет пусконаладка, настройка всех инженерных систем к управлению ареной», — приводит слова генерального директора Дмитрия Сватковского официальное сообщество в ВК.

Обладателем Кубка Гагарина-2023 стал ЦСКА. Команда Сергея Федорова в финальной серии плей-офф КХЛ обыграла «Ак Барс».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Роналду не допускает мыслей об уходе из сборной
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Галле
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь