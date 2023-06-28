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20:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Легенда хоккея рассказал, как ради «Авангарда» отказал клубу НХЛ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Яромир Ягр заявил, как в 2008 году предпочел омский клуб «Эдмонтон Ойлерз».

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Источник: РИА "Новости"

«У меня заканчивался контракт с “Нью-Йорк Рейнджерс”. Я чувствовал, что все еще могу играть на высоком уровне и хотел подписать двухлетний контракт. В локаут я полгода отыграл в Сибири, в Омске, мне там очень понравилось. И губернатору Омской области я очень нравился. Когда он узнал, что после сезона я становлюсь свободным агентом, то послал генменеджера “Авангарда” ко мне в Нью-Йорк. Он сказал, что губернатор хочет, чтобы я поехал играть в Россию. И я сказал ему: “Если я не подпишусь с “Рейнджерс”, обещаю, что приеду в Россию, — рассказал Ягр.

Ягр выступал за «Авангард» в периоды с 2004 по 2005 и с 2008 по 2011 годы. Сейчас 51-летний форвард выступает в Чехии за клуб «Кладно», владельцем которого является.

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 Легенда хоккея рассказал, как ради «Авангарда» отказал клубу НХЛ
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