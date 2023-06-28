Легенда хоккея рассказал, как ради «Авангарда» отказал клубу НХЛ

«У меня заканчивался контракт с “Нью-Йорк Рейнджерс”. Я чувствовал, что все еще могу играть на высоком уровне и хотел подписать двухлетний контракт. В локаут я полгода отыграл в Сибири, в Омске, мне там очень понравилось. И губернатору Омской области я очень нравился. Когда он узнал, что после сезона я становлюсь свободным агентом, то послал генменеджера “Авангарда” ко мне в Нью-Йорк. Он сказал, что губернатор хочет, чтобы я поехал играть в Россию. И я сказал ему: “Если я не подпишусь с “Рейнджерс”, обещаю, что приеду в Россию”, — рассказал Ягр.