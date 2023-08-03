«Барыс» заключил контракт с нападающим сборной США
Райли Барбер продолжит свою карьеру в клубе из Астаны.
Райли Барбер продолжит свою карьеру в клубе из Астаны.
«Барыс» заключил контракт с нападающим Райли Барбером.
Соглашение с 29-летним американским форвардом рассчитано на один сезон до 30 апреля 2024 года.
Всю свою карьеру Барбер, задрафтованный в 2012 году «Вашингтоном», провел в Северной Америке. В основном нападающий играл в АХЛ. В НХЛ на его счету только 16 матчей, причем в составе трех команд — «Вашингтон Кэпиталс», «Монреаль Канадиенс» и «Детройт Ред Уингз».
В прошедшем сезоне выступал в «Техас Старз» из АХЛ, где сыграл в 77 встречах и набрал 69 очков (34 шайбы и 35 передач).
В составе сборной США Райли Барбер играл на чемпионате мира 2022 года, где его команда заняла четвертое место. Также является победителем юниорского и молодежного мировых первенств.