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14:37 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барыс» заключил контракт с нападающим сборной США

Райли Барбер продолжит свою карьеру в клубе из Астаны.

БарысКХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

«Барыс» заключил контракт с нападающим Райли Барбером.

Соглашение с 29-летним американским форвардом рассчитано на один сезон до 30 апреля 2024 года.

Всю свою карьеру Барбер, задрафтованный в 2012 году «Вашингтоном», провел в Северной Америке. В основном нападающий играл в АХЛ. В НХЛ на его счету только 16 матчей, причем в составе трех команд — «Вашингтон Кэпиталс», «Монреаль Канадиенс» и «Детройт Ред Уингз».
В прошедшем сезоне выступал в «Техас Старз» из АХЛ, где сыграл в 77 встречах и набрал 69 очков (34 шайбы и 35 передач).

В составе сборной США Райли Барбер играл на чемпионате мира 2022 года, где его команда заняла четвертое место. Также является победителем юниорского и молодежного мировых первенств.

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