Магнитогорский «Металлург» подписал контракт с канадским форвардом

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О переходе канадца сообщает официальный Telegram-канал клуба. Соглашение с 29-летним нападающим рассчитано на один год.

Жан-Себастьян Ди играл в системах «Питтсбурга», «Нью-Джерси», «Баффало» и «Аризоны». Всего в НХЛ он провел 37 матчей и набрал 7 (5+2) очков.

В минувшем сезоне Ди провел 69 матчей за клуб АХЛ «Тусон Роудраннерс» — фарм-клуб «Аризоны Койотис». Ди набрал 51 очко (23+28) в АХЛ, а также сыграл в четырех матчах за «койотов» в НХЛ.