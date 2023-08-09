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15:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Магнитогорский «Металлург» подписал контракт с канадским форвардом

Канадский нападающий Жан-Себастьян Ди имеет опыт выступлений в НХЛ.

МеталлургКХЛ: таблица и календарь
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Источник: соцсети

О переходе канадца сообщает официальный Telegram-канал клуба. Соглашение с 29-летним нападающим рассчитано на один год.

Жан-Себастьян Ди играл в системах «Питтсбурга», «Нью-Джерси», «Баффало» и «Аризоны». Всего в НХЛ он провел 37 матчей и набрал 7 (5+2) очков.

В минувшем сезоне Ди провел 69 матчей за клуб АХЛ «Тусон Роудраннерс» фарм-клуб «Аризоны Койотис». Ди набрал 51 очко (23+28) в АХЛ, а также сыграл в четырех матчах за «койотов» в НХЛ.

В общей сложности в АХЛ на счету канадца 557 игр и 354 (159+195) очка в регулярных чемпионатах и плей-офф.

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