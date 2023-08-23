IIHF откроет дело против ЦСКА, если Федотов сыграет в КХЛ

«Дисквалификация Федотова действует с 1 сентября. Согласно правилам IIHF, игрок не может выступать в период дисквалификации. Если ЦСКА нарушит эти правила, то IIHF откроет в отношении клуба дисциплинарное дело. Более комментариев по этому поводу не будет», — заявил глава IIHF Люк Тардифф.

Федотов был выбран «Филадельфией Флайерз» на драфте НХЛ-2015 под общим 188-м номером. В сезоне 2021/22 Федотов выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА и завоевал серебряную олимпийскую медаль на Играх в Пекине в составе сборной России. В мае 2022 года «Филадельфия» заключила с российским вратарем однолетний контракт. На следующий день после окончания контракта Федотова с ЦСКА хоккеист отправился на срочную службу в армию. В июле Федотов заключил с ЦСКА новый контракт.

IIHF отказала ЦСКА в регистрации нового контракта с Федотовым, так как тот не имел права подписывать контракт с армейским клубом из-за действующего соглашения с «Филадельфией». Федотов был отстранен на четыре месяца, а ЦСКА получил запрет на международные трансферы сроком на один год. Несмотря на это, главный тренер ЦСКА Сергей Федоров заявил, что планирует задействовать 26-летнего вратаря уже в первом матче нового сезона КХЛ.