Дисквалификация Федотова от IIHF не распространяется на НХЛ

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли высказался по ситуации с российским вратарем Иваном Федотовым, сообщает ESPN.
По словам специалиста, голкипер не будет отстранен от матчей НХЛ. Таким образом, дисквалификация Международной федерации хоккея не распространится на Федотова, он сможет исполнить условия своего контракта с «Филадельфией Флайерз».
ESPN называет Федотова одним из лучших вратарей, не играющих в НХЛ в настоящий момент.
Иван Федотов был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ-2015 под общим 188-м номером. В сезоне 2021/22 Федотов выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА и завоевал серебряную олимпийскую медаль на Играх в Пекине в составе сборной России. В мае 2022 года «Филадельфия» заключил с российским вратарем однолетний контракт.
На следующий день после окончания контракта Федотова с ЦСКА хоккеист отправился на срочную службу в армию. В июне этого года сообщалось, что контракт Федотова с «Филадельфией» был автоматически продлен на один год. В июле Федотов заключил с ЦСКА новый контракт.