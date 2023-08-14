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16:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь сборной России Федотов дисквалифицирован IIHF до конца года

Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала вратаря сборной России Ивана Федотова до конца года за нелегальное подписание контракта с ЦСКА. Об этом сообщает официальный сайт организации.

ЦСКА
Филадельфия
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Источник: РИА "Новости"

IIHF объявила, что контракт российского вратаря с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз» действителен на сезон-2023/24. При этом Федотов не иметь право заключать с ЦСКА, так как у него на руках был действующий контракт. Дисквалификация вступит в силу 1 сентября 2023 года, а завершится 31 декабря.

На ЦСКА также были наложены штарфные санкции. Армейскому клубу на один сезон запрещено осуществлять международные трансферы — до 10 августа 2024 года.

Федотов был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ-2015 под общим 188-м номером. В сезоне 2021/22 Федотов выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА и завоевал серебряную олимпийскую медаль на Играх в Пекине в составе сборной России. В мае 2022 года «Филадельфия» заключил с российским вратарем однолетний контракт.

На следующий день после окончания контракта Федотова с ЦСКА хоккеист отправился на срочную службу в армию. В июне этого года сообщалось, что контракт Федотова с «Филадельфией» был автоматически продлен на один год. В июле Федотов заключил с ЦСКА новый контракт.

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