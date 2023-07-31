НХЛ хочет расторгнуть контракт с Федотова с «Филадельфией»

«НХЛ и “Филадельфия Флайерз” считают, что контракт Ивана Федотова должен быть расторгнут из-за того, что он пропустил прошлый сезон из-за прохождения военной службы в России. Сейчас ИИХФ рассматривает заявку», — написал Дрегер.

Федотов был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ-2015 под общим 188-м номером. В сезоне 2021/22 Федотов выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА и завоевал серебряную олимпийскую медаль на Играх в Пекине в составе сборной России. В мае 2022 года «Филадельфия» заключил с российским вратарем однолетний контракт.

На следующий день после окончания контракта Федотова с ЦСКА хоккеист был задержан сотрудниками военкомата и был отправлен на срочную службу в армию. В июне этого года сообщалось, что контракт Федотова с «Филадельфией» был автоматически продлен на один год. В июле Федотов после окончания срочной службы заключил с ЦСКА новый контракт. Таким образом, у 26-летнего вратаря сейчас имеются два действующих контракта.