Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Даллас
Вегас
06
Хоккей. НХЛ
4.06
Вегас
Флорида
52
Хоккей. НХЛ
6.06
Вегас
Флорида
72
Хоккей. НХЛ
9.06
Флорида
Вегас
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Вегас
23
Хоккей. НХЛ
14.06
Вегас
Флорида
93
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
29.04
Ак Барс
ЦСКА
23
27.04
ЦСКА
Ак Барс
03
25.04
Ак Барс
ЦСКА
21
23.04
ЦСКА
Ак Барс
21
21.04
ЦСКА
Ак Барс
32
19.04
Ак Барс
ЦСКА
03
17.04
Ак Барс
ЦСКА
41
12.04
ЦСКА
СКА
30
Хоккей. КХЛ. Все результаты
10:23 (мск), источник: Sportmail.ru

НХЛ хочет расторгнуть контракт с Федотова с «Филадельфией»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и «Филадельфия Флайерз» хотят расторгнуть контрактное соглашение с российским голкипером Иваном Федотовым. Об этом сообщает журналист Даррен Дрегер.

Филадельфия
ЦСКАКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«НХЛ и “Филадельфия Флайерз” считают, что контракт Ивана Федотова должен быть расторгнут из-за того, что он пропустил прошлый сезон из-за прохождения военной службы в России. Сейчас ИИХФ рассматривает заявку», — написал Дрегер.

Федотов был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ-2015 под общим 188-м номером. В сезоне 2021/22 Федотов выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА и завоевал серебряную олимпийскую медаль на Играх в Пекине в составе сборной России. В мае 2022 года «Филадельфия» заключил с российским вратарем однолетний контракт.

На следующий день после окончания контракта Федотова с ЦСКА хоккеист был задержан сотрудниками военкомата и был отправлен на срочную службу в армию. В июне этого года сообщалось, что контракт Федотова с «Филадельфией» был автоматически продлен на один год. В июле Федотов после окончания срочной службы заключил с ЦСКА новый контракт. Таким образом, у 26-летнего вратаря сейчас имеются два действующих контракта.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Фиорентина» сыграет в Лиге конференций вместо...
События недели. Малком перешел в «Аль-Хиляль», скандал на ЧМ по...
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь