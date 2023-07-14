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11:39 (мск), источник: Sportmail.ru

IIHF рассмотрит скандальную ситуацию с вратарем сборной России

Международная федерация хоккея (IIHF) рассмотрит правомерность регистрации контракта российского вратаря Ивана Федотова с ЦСКА после запроса от ФХР.

ЦСКА
Филадельфия
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Источник: РИА "Новости"

Президент IIHF Люк Традиф сообщил корреспонденту «Спорт-Экспресса» о получении запроса на рассмотрение ситуации с контрактом вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

«IIHF получила запрос от ФХР. И уже над ним работает», — сказал Тардиф «СЭ».

Ранее ФХР сообщила, что решение о возможности участия Ивана Федотова в чемпионате КХЛ будет приниматься только после консультаций с IIHF.

Федотов перешел в ЦСКА в мае 2021 года в результате обмена армейцев с «Трактором». По итогам чемпионата Федотов был признан лучшим вратарем в КХЛ-2021/22. В 2022 году голкипер подписал однолетний контракт с «Филадельфией». Но перед отъездом был задержан и вскоре отправлен на срочную службу в армию.

3 июля заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что у 26-летнего Федотова есть действующий контракт с клубом «Филадельфия Флайерс» на сезон-2023/24.

8 июля 2023 года голкипер подписал новый контракт с ЦСКА до конца сезона-2024/25.

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