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16:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Президент КХЛ подтвердил, что Федотов не сыграет за ЦСКА 1 сентября

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что голкипер Иван Федотов не сыграет за московский ЦСКА на старте нового сезона из-за дисквалификации со стороны Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщает РИА Новости.

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Источник: Reuters

«На данный момент лига не разрешает ему играть 1 сентября, так как действует дисквалификация. Федотов подписал контракт, лига его зарегистрировала, Федерация хоккея России одобрила заявку, но с пометкой о дисквалификации до 31 декабря. Юристы ЦСКА работают над этим делом. Мы все хотим помочь парню, который год отслужил в армии. Он год не играл. Я с ним разговаривал. Он целенаправленно подписал контракт с ЦСКА, он хочет играть за ЦСКА. Все санкции и законы мы прекрасно знаем. Юристы работают», — сказал Морозов.

Федотов был выбран «Филадельфией Флайерз» на драфте НХЛ-2015 под общим 188-м номером. В сезоне 2021/22 Федотов выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА и завоевал серебряную олимпийскую медаль на Играх в Пекине в составе сборной России. В мае 2022 года «Филадельфия» заключила с российским вратарем однолетний контракт. На следующий день после окончания контракта Федотова с ЦСКА хоккеист отправился на срочную службу в армию, после окончания которой заключил с армейским клубом новый контракт.

IIHF отказала ЦСКА в регистрации нового контракта с Федотовым, так как тот не имел права подписывать контракт с армейским клубом из-за действующего соглашения с «Филадельфией». Федотов был отстранен на четыре месяца, а ЦСКА получил запрет на международные трансферы сроком на один год. Несмотря на это, главный тренер ЦСКА Сергей Федоров заявил, что планирует задействовать 26-летнего вратаря уже в первом матче нового сезона КХЛ. Также это намерение подтвердил президент армейского клуба Игорь Есмантович.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября в Москве матчем между ЦСКА и «Ак Барсом».

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