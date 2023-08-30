Николай Прохоркин продолжит карьеру в «Сибири»

С 29-летним игроком заключен контракт на один сезон. По информации Metaratings, годовая зарплата Прохоркина в новом клубе составит около 52 млн рублей.

Прошлый сезон хоккеист провел в санкт-петербургском СКА, но из-за тяжелой травмы смог принять участие лишь в трех матчах регулярного чемпионата КХЛ. В этом межсезонье СКА обменял хоккеиста в «Сочи», который спустя 27 минут расторг с ним контракт.

«Сибирь» станет седьмым российским клубом в карьере Прохоркина. Ранее он также выступал за ЦСКА, «Салават Юлаев», «Металлург» и «Авангард». Всего Прохоркин провел в КХЛ 403 матча, в которых набрал 234 (114+120) очка. В 2017 году в составе СКА нападающий становился обладателем Кубка Гагарина.

В составе сборной России Прохоркин становился олимпийским чемпионом на Играх в Пхенчхане. Также за его плечами один сезон в НХЛ в составе клуба «Лос-Анджелес Кингз».