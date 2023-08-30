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12:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Николай Прохоркин продолжит карьеру в «Сибири»

«Сибирь» объявила о подписании контракта с нападающим Николаем Прохоркиным.

Сибирь
СКА
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Источник: РИА "Новости"

С 29-летним игроком заключен контракт на один сезон. По информации Metaratings, годовая зарплата Прохоркина в новом клубе составит около 52 млн рублей.

Прошлый сезон хоккеист провел в санкт-петербургском СКА, но из-за тяжелой травмы смог принять участие лишь в трех матчах регулярного чемпионата КХЛ. В этом межсезонье СКА обменял хоккеиста в «Сочи», который спустя 27 минут расторг с ним контракт.

«Сибирь» станет седьмым российским клубом в карьере Прохоркина. Ранее он также выступал за ЦСКА, «Салават Юлаев», «Металлург» и «Авангард». Всего Прохоркин провел в КХЛ 403 матча, в которых набрал 234 (114+120) очка. В 2017 году в составе СКА нападающий становился обладателем Кубка Гагарина.

В составе сборной России Прохоркин становился олимпийским чемпионом на Играх в Пхенчхане. Также за его плечами один сезон в НХЛ в составе клуба «Лос-Анджелес Кингз».

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 Источник: почти у всех игроков клуба МХЛ «Толпар» нашли допинг
Николай Прохоркин продолжит карьеру в «Сибири»
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