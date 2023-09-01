СКА вписался в потолок зарплат, сократив платежную ведомость на 400 млн рублей

По информации источника, платежная ведомость клуба на настоящий момент составляет 887 млн рублей, что на 13 млн ниже потолка зарплат. Благодаря этому клуб смог подать заявку на сезон КХЛ — если бы лимит в 900 млн рублей был бы превышен, то система не позволила бы включить СКА в базу данных.

СКА на протяжении всего межсезонья пытался вписаться в потолок зарплат. На начало июля платежная ведомость питерцев превышала 1,3 млрд рублей. За три недели до старта сезона команда превышала потолок зарплат на 172 млн рублей.

За два последних месяца СКА совершил более 20 обменов, а также с рядом хоккеистов перезаключил контракты с уменьшением заработной платы.

В прошлом сезоне по итогам регулярного чемпионата СКА стал победителем Западной конференции. В плей-офф подопечные Романа Ротенберга дошли до финала Западной конференции, где уступил будущему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА (2−4).