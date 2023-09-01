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14:02 (мск), источник: Sportmail.ru

КХЛ представила талисмана лиги. Им стал снежный человек

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила талисмана лиги — снежного человека по имени Крут.

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Источник: КХЛ

«Он долгое время наблюдал за Вселенной хоккея с самого Эльбруса и очень хотел стать частью большой хоккейной семьи. Благодаря случайной встрече с альпинистами, мечте было суждено сбыться — ведь путешественники познакомили Крута с талисманами лиги. И он им сразу понравился

Наш маскот — Снежный человек. Его легко узнать: огромный, пушистый и удивительно приветливый. А яркая бирюзово-фиолетовая форма не позволит затеряться ни на трибунах, ни на льду. А еще 1 декабря Крут отмечает сразу два праздника — Международный день хоккея и собственный день рождения!» — сказано в телеграм-канале талисмана.

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