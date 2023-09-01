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16:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший глава Международной федерации хоккея возглавил судейский комитет в КХЛ

Рене Фазель возглавил новый судейский экспертный комитет, который будет рассматривать запросы клубов КХЛ, связанные со спорными эпизодами судейства, и давать мотивированную оценку решений арбитров, сообщается на сайте лиги.

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Источник: Reuters

Новый комитет заменит существовавшую ранее комиссию по экспертной оценке судейства. Его членами стали Михаил Карпушин, Константин Комиссаров, Яков Деев и Александр Хаванов.

С сезона-2023/2024 во время проведения матчей КХЛ на кубах всех арен разрешается демонстрация следующих видеоповторов:

— видеоповторов нарушений правил, определенных судьями;
— видеоповторов спорных взятий ворот во время видеопросмотров на определение правильности взятия ворот (пересечение шайбой линии ворот);
— видеоповторов спорных взятий ворот во время видеопросмотров по запросу тренера;
— видеоповторов спорных эпизодов во время видеопросмотров главными судьями на подтверждение нарушений Правил игры в хоккей.

При этом запрещены для демонстрации спорные эпизоды, оспаривание представителями клубов, зрителями решений судей, нанесение травм игрокам, драки, а также все иные провокационные ситуации.

Фазель возглавлял Международную федерацию хоккея в 1994—2021 годах, а до этого работал арбитром и возглавлял судейскую коллегию Швейцарской лиги.

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