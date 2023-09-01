Бывший глава Международной федерации хоккея возглавил судейский комитет в КХЛ

Новый комитет заменит существовавшую ранее комиссию по экспертной оценке судейства. Его членами стали Михаил Карпушин, Константин Комиссаров, Яков Деев и Александр Хаванов.

С сезона-2023/2024 во время проведения матчей КХЛ на кубах всех арен разрешается демонстрация следующих видеоповторов:

— видеоповторов нарушений правил, определенных судьями;

— видеоповторов спорных взятий ворот во время видеопросмотров на определение правильности взятия ворот (пересечение шайбой линии ворот);

— видеоповторов спорных взятий ворот во время видеопросмотров по запросу тренера;

— видеоповторов спорных эпизодов во время видеопросмотров главными судьями на подтверждение нарушений Правил игры в хоккей.

При этом запрещены для демонстрации спорные эпизоды, оспаривание представителями клубов, зрителями решений судей, нанесение травм игрокам, драки, а также все иные провокационные ситуации.