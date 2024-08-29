Правила игры в хоккей: научись бросать не хуже Овечкина

Людям интересно наблюдать за событиями на льду и не менее интересно тренироваться — для того, чтобы знать, как играть в хоккей. В нашей статье мы подробно расскажем вам о принятых правилах игры и ее структуре.
Что такое хоккей
Хоккей — это игра, в которой команды с помощью клюшки пытаются доставить игровой снаряд в ворота команды соперника. Существуют многие вариации этого вида спорта: хоккей на траве, хоккей с мячом, флорбол (игра с мячом в зале). Но самым массовым видом всегда будет хоккей с шайбой на льду.
История возникновения
Родоначальники хоккея с шайбой — канадцы. Именно там в 19-м веке сыграли первый хоккейный матч, о котором написали в газетах. Хотя прообраз игры встречался в культуре и раньше. Картины с изображением похожей активности были уже в 16 веке. В Канаду игру завезли британские офицеры, благодаря суровому климату условия для развития игры в стране были благоприятными.
После того самого матча были сформированы первые правила игры, где-то в 1877 году. Официальные правила утвердили позднее — в 1911 году. К тому моменту уже существовала Международная федерация. В последствии в игре появлялись нужные дополнения. Так, маски вратари получили в 1929 году и летящие в голову шайбы перестали быть опасной для здоровья проблемой. А штрафные броски (буллиты) утвердили в правилах Национальной хоккейной лиги в США в 1934 году.
Первое мировое первенство по хоккею провели больше ста лет назад. В 1920 году в рамках Олимпийских игр медали разыграли 7 команд, а «золото» предсказуемо забрали себе канадцы. Сейчас чемпионат мира проходит ежегодно и у родоначальников хоккея появились серьезные конкуренты в борьбе за первое место — действующими чемпионами являются чешские спортсмены. Канада же в 2024 году и вовсе осталась без медалей.
Цель игры
Целью игры в хоккей являются ворота команды соперника. Именно туда команды стремятся забросить шайбу. Важно, забить больше голов, чем команда соперников за отведенное время игры.
Зоны и разметка хоккейной площадки
В мире нет единого правила, регламентирующего размеры хоккейной площадки. Это привело к тому, что в США в рамках Национальной хоккейной лиги играют на площадке 60,96×25,90 метра. А международная федерация определила размер площадки 58×30 метра (ширина может быть в пределах от 26 до 37 метров). Также допустима погрешность в длине на пару метров. Сама игровая зона должна быть огорожена бортами, высотой 1−1,22 метра, сверху которых устанавливаются защитные стекла — все для того, чтобы избежать вылета шайбы за пределы льда.
Условно хоккейная площадка делится на несколько игровых зон: защитная, нейтральная и зона атаки. Что для одной команды — защита, для другой — нападение. Зоны отделяются синими линиями шириной 30 сантиметров (всего две таких линии, по одной с каждой стороны поля). Линии рисуют по одной на каждой половине площадки, по ним определяют положение «вне игры» у игроков атаки. Всего на поверхности пять линий. Две красные линии у ворот называются — линии ворот, они достигают 5 сантиметров в ширину. Еще одна красная линия шириной 30 сантиметров делит площадку на две половины.
У каждой команды в защитной зоне имеются круги для вбрасывания шайбы, по два с каждой стороны. Еще один круг вбрасывания находится в центре площадки, именно там начинается игра и возобновляется после гола одной из команд. Радиус кругов для вбрасывания — 4,5 метра. Также специально выделена зона у ворот, где соперникам запрещено вступать в контакт с вратарем (например, толкать).
Основные термины в хоккее
«И все в порядке, если только на площадке великолепная пятерка и вратарь!». Многим знакомы слова из стихотворения Николая Добронравова, и многие знают, что «пятерка» — это пять полевых игроков. Но терминов в хоккее намного больше, и вот основные из них.
|Шайба
|Игровой снаряд, который игроки пытаются забить в ворота.
|Клюшка
|Элемент экипировки, которым пользуются все игроки, чтобы забить шайбу, или отбить ее.
|Вбрасывание
|Ввод шайбы в игру в начале матча или после паузы. Оно происходит в одном из пяти кругов вбрасывания.
|Смена
|Выход одного хоккейного звена на лед вместо другого.
|Проброс
|Ситуация, при которой шайба пересекла всю площадку от линии защиты до противоположных ворот, не задев никого.
|Пятачок
|Пространство перед воротами диаметром три-четыре метра.
|Домик
|Забить в «домик» означает пустить шайбу вратарю между ног. Обидный для вратаря гол.
|Крюк
|Нижняя загнутая часть клюшки, которой игрок ведет шайбу.
|Шатаут
|Так обозначают достижение вратаря, который не пропустил ни одной шайбы за игру без замены на другого вратаря. В болельщицкой среде также известен как «сухарь».
|Хит
|Силовой прием, при котором игрок врезается в другого, чтобы помешать ему завладеть шайбой.
|Ван-таймер
|Бросок в одно касание без подготовки.
|Вратарский блин
|Перчатка вратаря с плоской тыльной стороной, которой он отбивает шайбу.
|Сейв
|Спасение команды от гола.
|Офсайд
|Положение, при котором синяя линия пересекается атакующим игроком до того, как линию пересекла шайба.
|Буллит
|Штрафной бросок, при котором игроку атакующей команды дают выйти с вратарем «один на один» и попытаться переиграть его.
Члены команды
У каждого игрока в команде своя роль. Всего в заявке на игру находится от 18 до 23 хоккеистов, одновременно на площадке — по шесть с каждой стороны. В целом, принципы построения и игры в коллективе на льду похожи, например, на футбольные, в хоккее также есть вратарь, те, кто защищают ворота, и те, кто атакует. Подробнее о каждом амплуа ниже.
Вратарь
Игрок, который во время игры защищает ворота. Обычно находится на площадке всю игру, если его не заменяют на другого игрока, или не убирают, чтобы получить преимущество в атаке, выпустив дополнительного хоккеиста в атаку.
Защитник
Как правило, в пятерке полевых игроков двое располагаются ближе к своим воротам. Эти ребята нацелены на начало и разгон атаки, но их основная цель — разрушение атак соперников. Хиты, пробросы и дальние броски — это тот арсенал, которым должен владеть каждый уважающий себя защитник.
Нападающие
Или просто игроки атаки. Их цель — борьба в зоне соперника, атака на ворота с флангов или по центру. Соответственно, нападающий может быть фланговым (атаковать справа или слева) или центральным, когда игрок ждет шайбу непосредственно в зоне рядом с «пятачком» или в его пределах. По-другому игроков фланга называют «вингерами», а наконечников атаки — «центровыми».
Основные правила игры в хоккей
Перед тем, как заниматься, нужно выучить правила игры в хоккей. Для начинающих — это первый шаг на пути к становлению спортсменом. Вот список правил.
1. Продолжительность матча
Игра поделена на три периода по 20 минут. После каждого периода команды меняются воротами. Время в хоккее в отличие от футбола «чистое», то есть во время пауз время на табло останавливается. Если по итогам трех периодов счет ничейный, команды играют «овертайм» — это еще 5 минут чистого времени, если и по его итогам счет остался равным, то команды пробивают серию буллитов.
2. Вбрасывание
С вбрасывания судьей шайбы начинается любой хоккейный матч. Стартовое вбрасывание происходит в начале каждого из периодов в центральном круге. Также вбрасывание в центре повторяется после каждого гола. После остановок игры в зависимости от ситуации судья также назначает вбрасывание, которое может происходить в нейтральной зоне или в зоне защиты одной из команд.
3. Взятие ворот
Судья фиксирует взятие ворот только в том случае, если шайба полностью пересекла линию ворот. Если хоккеист переправил игровой снаряд в ворота направленным движением ноги или любой другой части тела, то такой гол не засчитывается. Забивать можно только клюшкой или случайным рикошетом. Если ворота в момент удара были сдвинуты, гол также не засчитывается.
4. Положение «вне игры»
Судья фиксирует офсайд, если игрок атаки пересекает синюю линию на чужой половине поля до того, как это сделала шайба. Игра в этом случае останавливается, и происходит вбрасывание шайбы.
5. Проброс
Если шайба прошла через все поле, пересекла линию ворот соперника, и ни один из хоккеистов ее не задел, игра также останавливается. После этого происходит вбрасывание шайбы в зоне защиты команды, которая допустила проброс.
6. Замена игроков
Тренеру разрешено заменять игроков либо в паузах, либо по ходу матча. Обычно игроки меняются звеньями. В командах, как правило есть четыре звена, от основного и самого сильного, до резервистов. Кроме того, тренер может выпустить дополнительного полевого игрока, сняв с игры вратаря. Обычно это происходит в конце игры у уступающей в счете команды.
7. Нарушения правил
За грубое нарушение правил игрок может получить штраф. Судья в этом случае отправляет его на скамейку штрафников, а команда не может выпустить вместо него другого игрока и остается в меньшинстве. В зависимости от тяжести нарушения «чистое» время, проведенное на скамейке штрафников, может быть разным (2, 4, 5, 10 и 20 минут). За срыв выхода один на один с вратарем атакующая команда получает право на буллит.
8. Овертайм
В овертайме команды играют меньшим количеством игроков, чем в основное время. В НХЛ в регулярном чемпионате принято правило игры 3×3, которое переняли многие лиги. В плей-офф же игра идет 4×4. В регулярном чемпионате после ничьи в овертайме наступает серия буллитов, которую в плей-офф не проводят и играют до победного гола.
Обязательно посмотрите видео, чтобы понять закрепить правила игры в хоккей с шайбой:
Упражнения для развития навыков игры в хоккей
Тренировки — неотъемлемая часть жизни любого хоккеиста, неважно, профессионала или любителя. Упражнения помогают достичь успехов в спорте и лучше чувствовать себя на льду.
1. Упражнение на владение шайбой
Для того, чтобы начать выполнять это упражнение, нужно научиться правильно держать клюшку. Рабочая рука не должна быть прижата к телу, она держит клюшку сверху, перед собой. Вторая рука — снизу. Держать клюшку нужно с прямой спиной, согнутыми ногами, постаравшись расслабить плечи.
Шайбу нужно медленно водить клюшкой вправо и влево. Со временем, когда вы начнете чувствовать игровой снаряд, можете увеличить скорость контроля. Когда вы научитесь делать это, не глядя, уже можно будет как бы накрывать шайбу крюком клюшки — это помогает научиться защищать шайбу от соперника. Также хорошо помогает ведение шайбы через установленные препятствия.
2. Тренировка броска
На словах тут все просто — бросаете шайбу в цель до тех пор, пока не начнете попадать. Этой целью могут стать хоккейные ворота или определенные зоны ворот. Сначала можно бить без помехи, а затем добавлять защиту, которую нужно или пробить, или обвести и после этого совершить бросок.
3. Передача шайбы
Отработка передачи низом происходит так: необходимо встать лицом к партнеру, на которого идет пас, согнуть ноги и выпрямить спину (как при контроле шайбы). Крюком шайбу нужно прикрыть. Если вы отрабатываете пас верхом, то крюк клюшки в момент передачи должен быть открытым.
4. Хоккейная гимнастика
Упражнение хорошо подходит для развития координации. Вы можете взять шайбу и провести ее между ног, сменить направление, поднять ее над головой и отпустить. Так можно делать несколько подходов.
5. Отработка катания
В этом случае спортсмен может учиться объезжать на льду конусы. Сначала медленно, затем с ускорением. С улучшением катания можно добавлять выполнение фигур на льду: объезжая конусы нарисовать восьмерку, к примеру. При этом не забывайте, что правильный и подходящий вам курс упражнений в состоянии составить только тренер!
Что понадобится для игры в хоккей
Правила игры в хоккей у детей и взрослых не отличаются — всем нужна экипировка. Вы наверняка видели, как мощно одет хоккеист. И не зря, ведь на льду очень важно сохранить свое здоровье. Не считая шайбы, летящей с огромной скоростью, во время игры спортсмена может поджидать немало угроз, и если он будет неправильно экипирован, то получит риск уйти с площадки раньше финального свистка.
- Клюшка. Без клюшки вы просто не сможете играть в хоккей. Традиционно клюшки делаются из дерева, однако, сейчас материал может быть самым разнообразным: алюминий, стекловолокно, титан и модный углепластик.
- Форма. Форма у хоккеиста — это не просто спортивная кофта, шорты и гетры. Это еще и защита. Обязательный элемент — шлем. Причем, шлем у вратаря должен защищать всю голову, в то время как у полевых игроков визор (защитное стекло) защищает лишь зону глаз, оставляя рот открытым. Также необходимо иметь защитный нагрудник, ракушку (для защиты паха), капу (для того, чтобы уберечь зубы), краги (защита для рук) и дополнительную защиту на коленях и локтях. Перчатки и шорты также должны иметь защитные вставки. Вот уж, действительно, трус не играет в хоккей!
- Коньки. Полевые игроки и вратари носят разные типы коньков. У полевых они более маневренные. Но вся обувь имеет металлические лезвия, а сама изготовлена либо из кожи, либо из пластика. Самое главное — обувь должна подходить вам по размеру и быть удобной.
- Нижнее белье. Очень важно, чтобы белье обеспечивало правильное потоотделение и воздухоотведение. Это та часть, что вы носите под формой: брюки или шорты, футболка с длинным рукавом или комбинезон. Все это может быть изготовлено из хлопка или синтетических материалов.
- Спортивная сумка. Вся экипировка хоккеиста занимает очень много места, чтобы ее было удобно приносить на тренировки вам точно понадобится специальная сумка.
Советы детям и взрослым, как научиться хорошо играть в хоккей
А вот парочка советов для вас, если вы решили начать играть в хоккей или отвести на занятия своего ребенка.
1. Смотрите больше хоккейных матчей
Это очень важно, если вы хотите лучше понимать движения хоккеистов на льду. Смотреть надо, обращая внимание не на счет, а на технику катания, приема мяча, передач. Отмечайте, как именно профессиональные игроки идут в отбор шайбы или обводку.
2. Разминка
Разминка полезна как во время тренировок, так и перед игрой. Тут все очевидно — чем лучше вы подготовите мышца к нагрузкам, тем меньше будете их травмировать.
3. Тренируйте реакцию
Умение быстро реагировать на изменения в игре очень важно. Вам нужно успевать за шайбой, научиться предугадывать ее движение. Лучшие упражнения на реакцию вам подскажет ваш тренер.
4. Записывайте свою игру на видео
Если у вас есть такая возможность, то не отказывайтесь от совета. Со стороны вы лучше сможете увидеть свои собственные ошибки и в дальнейшем работать над их устранением.
5. Подбирайте экипировку правильно
Самое главное — чтобы вам было удобно, и экипировка защищала вас от травм. Не гоняйтесь только за брендами, можно взять комплект формы и у другого человека. Но он должен при этом идеально вам подходить.
6. Не бойтесь
Страх — это то, что может вас остановить, особенно, в самом начале. Ведь вы уже знаете, что хоккей — травмоопасная игра. Тем не менее, это не повод бросать его, даже если в самом начале у вас многое не получается, и вы боитесь ошибиться еще сильнее. Только с помощью практики вы сможете всему научиться. А для этого не нужно бояться ошибок.
Чек-лист начинающим: как научиться играть в хоккей
Ничего не забыли? Сейчас напомним правила игры в хоккей с нуля.
- В хоккее с шайбой две команды пытаются забить как можно больше голов, отправив шайбу в чужие ворота.
- Ворота защищает вратарь, в поле ему помогают пять членов команды — защитники и атакующие игроки.
- В хоккее три периода по 20 минут, плюс овертайм и серия буллитов при необходимости. Время «чистое», останавливается после свистка судьи. Это предусматривают правила игры в хоккей.
- Правильно ведите игру. Во время игры могут возникнуть следующие ситуации: положение вне игры, проброс, нарушение правил, гол — после всего этого судья назначает вбрасывание шайбы в одной из трех зон площадки: нейтральной зоне, зоне защиты и зоне атаки.
- За нарушение вас могут удалить и отправить на скамейку штрафников на срок от 2-х до 20-ти минут.
- Вам необходимо заниматься с тренером, чтобы стать профессионалом в игре: отработать технику катания, ведения шайбы, броски и передачи.
- Играть нужно полностью экипированным, иметь защитный шлем, нагрудник, наколенники, налокотники и другую необходимую защиту.
- Не сдавайтесь в самом начале, ведь все успехи приходят с опытом.