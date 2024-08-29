Правила игры в хоккей: научись бросать не хуже Овечкина

Страх — это то, что может вас остановить, особенно, в самом начале. Ведь вы уже знаете, что хоккей — травмоопасная игра. Тем не менее, это не повод бросать его, даже если в самом начале у вас многое не получается, и вы боитесь ошибиться еще сильнее. Только с помощью практики вы сможете всему научиться. А для этого не нужно бояться ошибок.