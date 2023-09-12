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15:33 (мск), источник: Sportmail.ru

«Сочи» объявил о переходе Матвея Мичкова из СКА

Нападающий хоккейного клуба СКА Матвей Мичков будет выступать за «Сочи» на правах аренды, сообщается на официальной странице клуба в VK.

СКА
Сочи
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Источник: https://vk.com/hcsochi

Арендное соглашение с 18-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2023/24.

«Матвей, с возвращением! Ждем яркой игры!», — говорится в сообщении.

В прошлом сезоне Мичков уже играл на правах аренды за «Сочи». Он провел 27 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 20 (9+11) очков.

В текущем сезоне КХЛ Мичков принял участие в одном матче за СКА, в котором провел на льду шесть минут. На драфте НХЛ 2023 года «Филадельфия» выбрала нападающего под общим седьмым номером.

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