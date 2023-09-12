«Сочи» объявил о переходе Матвея Мичкова из СКА
Нападающий хоккейного клуба СКА Матвей Мичков будет выступать за «Сочи» на правах аренды, сообщается на официальной странице клуба в VK.
СКА
Сочи
Нападающий хоккейного клуба СКА Матвей Мичков будет выступать за «Сочи» на правах аренды, сообщается на официальной странице клуба в VK.
Арендное соглашение с 18-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2023/24.
«Матвей, с возвращением! Ждем яркой игры!», — говорится в сообщении.
В прошлом сезоне Мичков уже играл на правах аренды за «Сочи». Он провел 27 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 20 (9+11) очков.
В текущем сезоне КХЛ Мичков принял участие в одном матче за СКА, в котором провел на льду шесть минут. На драфте НХЛ 2023 года «Филадельфия» выбрала нападающего под общим седьмым номером.