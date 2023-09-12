«Сочи» объявил о переходе Матвея Мичкова из СКА

В прошлом сезоне Мичков уже играл на правах аренды за «Сочи». Он провел 27 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 20 (9+11) очков.

В текущем сезоне КХЛ Мичков принял участие в одном матче за СКА, в котором провел на льду шесть минут. На драфте НХЛ 2023 года «Филадельфия» выбрала нападающего под общим седьмым номером.