Лучший бомбардир в истории КХЛ начал тренерскую карьеру

Как сообщается на сайте магнитогорского клуба, 42-летний Сергей Мозякин будет помогать Юрию Трубачеву и отвечать за атакующие действия команды.
Главным тренером магнитогорского клуба является Андрей Разин. «Металлург» проиграл пять матчей подряд, но продолжает занимать второе место в Восточной конференции, уступая лишь «Ладе».
«Было принято решение об усилении тренерского штаба, никаких кардинальных изменений. Сергей Валерьевич Мозякин — это, безусловно, великий игрок, который стал таким не только благодаря трудолюбию и таланту, но и благодаря своему колоссальному опыту. У него есть весомый авторитет среди игроков, так что, если получится хотя бы частичку его знаний и игровых наработок внедрить, привить немного этого игрового мышления, особенно нашей молодежи, которой в этом году много в команде — это уже будет весомым плюсом», — сказал спортивный директор команды Сергей Гомоляко.
Сергей Мозякин объявил о завершении карьеры в июле 2021 года. Хоккеист выступал за ЦСКА, «Атлант» и магнитогорский «Металлург», с которым дважды выигрывал Кубок Гагарина. Мозякин является рекордсменом КХЛ по набранным очкам (1212), заброшенным шайбам (556) и результативным передачам (656). В составе сборной России хоккеист становился олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным чемпионом мира 2008 и 2009 годов.