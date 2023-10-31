Лучший бомбардир в истории КХЛ начал тренерскую карьеру

«Было принято решение об усилении тренерского штаба, никаких кардинальных изменений. Сергей Валерьевич Мозякин — это, безусловно, великий игрок, который стал таким не только благодаря трудолюбию и таланту, но и благодаря своему колоссальному опыту. У него есть весомый авторитет среди игроков, так что, если получится хотя бы частичку его знаний и игровых наработок внедрить, привить немного этого игрового мышления, особенно нашей молодежи, которой в этом году много в команде — это уже будет весомым плюсом», — сказал спортивный директор команды Сергей Гомоляко.