«Торпедо» арендовало защитника у клуба НХЛ
Принадлежащий «Виннипег Джетс» Артемий Князев на правах аренды перешел в нижегородский клуб.
Принадлежащий «Виннипег Джетс» Артемий Князев на правах аренды перешел в нижегородский клуб.
Об аренде хоккеиста в соцсетях сообщила пресс-служба канадского клуба. Подробности соглашения не уточняются.
Артемий Князев в сезоне-2023/24 провел 20 матчей за «Манитобу» в АХЛ и набрал 5 (0+5) очков при 18 минутах штрафа и полезности «минус 12».
22-летний хоккеист является воспитанником «Ак Барса», но опыта выступлений в КХЛ не имеет. Князев в 2019 году был задрафтован в НХЛ под 48-м номером клубом «Сан-Хосе». Защитник провел один матч в НХЛ в сезоне-2021/22 и не отметился результативными действиями. В основном россиянин играл за «Сан-Хосе Барракуду», фарм-клуб «Акул». В двух предыдущих сезонах Князев набирал по 28 очков в АХЛ. В 2023 году в результате обмена права на игрока приобрел «Виннипег».
Князев участвовал на молодежном чемпионате мира 2021 года в составе сборной России. Тренером сборной России на тот момент был двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов, который сейчас занимает пост главного тренера «Торпедо».