«Торпедо» арендовало защитника у клуба НХЛ

22-летний хоккеист является воспитанником «Ак Барса», но опыта выступлений в КХЛ не имеет. Князев в 2019 году был задрафтован в НХЛ под 48-м номером клубом «Сан-Хосе». Защитник провел один матч в НХЛ в сезоне-2021/22 и не отметился результативными действиями. В основном россиянин играл за «Сан-Хосе Барракуду», фарм-клуб «Акул». В двух предыдущих сезонах Князев набирал по 28 очков в АХЛ. В 2023 году в результате обмена права на игрока приобрел «Виннипег».