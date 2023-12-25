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10:16 (мск), источник: Sportmail.ru

«Торпедо» арендовало защитника у клуба НХЛ

Принадлежащий «Виннипег Джетс» Артемий Князев на правах аренды перешел в нижегородский клуб.

Торпедо
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Источник: AP 2023

Об аренде хоккеиста в соцсетях сообщила пресс-служба канадского клуба. Подробности соглашения не уточняются.

Артемий Князев в сезоне-2023/24 провел 20 матчей за «Манитобу» в АХЛ и набрал 5 (0+5) очков при 18 минутах штрафа и полезности «минус 12».

22-летний хоккеист является воспитанником «Ак Барса», но опыта выступлений в КХЛ не имеет. Князев в 2019 году был задрафтован в НХЛ под 48-м номером клубом «Сан-Хосе». Защитник провел один матч в НХЛ в сезоне-2021/22 и не отметился результативными действиями. В основном россиянин играл за «Сан-Хосе Барракуду», фарм-клуб «Акул». В двух предыдущих сезонах Князев набирал по 28 очков в АХЛ. В 2023 году в результате обмена права на игрока приобрел «Виннипег».

Князев участвовал на молодежном чемпионате мира 2021 года в составе сборной России. Тренером сборной России на тот момент был двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов, который сейчас занимает пост главного тренера «Торпедо».

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