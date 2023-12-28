50-летний Хабибулин может сыграть за «Торпедо» в конце сезона

Тренер вратарей «Торпедо», олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Николай Хабибулин, заключивший с клубом контракт в качестве игрока до конца сезона, может сыграть за команду ближе к концу регулярного сезона КХЛ, об этом сообщил генеральный директор нижегородского клуба Александр Харламов.

«Такую идею мы обсуждали с лета. Ну и просто так сложилось, что у нас был Алексей Мельничук, у которого появился шанс заиграть в Ярославле, он и перешел туда. Нам же на всякий случай нужен третий вратарь. Что касается того, сыграет ли Хабибулин, то не буду этого исключать. Думаю, что это вполне реально — наверное, ближе к концу регулярного чемпионата. Загадывать не будем, но все реалистично», — приводит ТАСС слова Александра Харламова.

Гендиректор нижегородского клуба также рассказал о причинах подписания контракта с Хабибулиным.

«Тут сложилось несколько факторов: спортивная составляющая, популяризация хоккея. Все-таки Николай — заслуженный человек, и я думаю, болельщикам будет приятно лишний раз увидеть его на льду. Он плотно тренируется уже последние три месяца, процесс идет», — добавил Харламов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-201387&hd=2&id=456247034&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Последний официальный матч Хабибулин провел в сезоне-2013/14, когда выступал за команду Национальной хоккейной лиги «Чикаго Бллэкхокс». Николай является рекордсменом среди российских голкиперов по числу матчей в регулярных чемпионатах НХЛ — 799. Помимо «Чикаго», выступал за такие клубы НХЛ как «Эдмонтон Ойлерз», «Финикс Койотис», «Виннипег Джетс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», вместе с которым выиграл Кубок Стэнли в 2004 году.