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13:13 (мск), источник: Sportmail.ru

50-летний Хабибулин может сыграть за «Торпедо» в конце сезона

27 декабря 50-летний хоккейный вратарь Николай Хабибулин подписал контракт игрока с нижегородским клубом.

ТорпедоКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК "Торпедо"

Тренер вратарей «Торпедо», олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Николай Хабибулин, заключивший с клубом контракт в качестве игрока до конца сезона, может сыграть за команду ближе к концу регулярного сезона КХЛ, об этом сообщил генеральный директор нижегородского клуба Александр Харламов.

«Такую идею мы обсуждали с лета. Ну и просто так сложилось, что у нас был Алексей Мельничук, у которого появился шанс заиграть в Ярославле, он и перешел туда. Нам же на всякий случай нужен третий вратарь. Что касается того, сыграет ли Хабибулин, то не буду этого исключать. Думаю, что это вполне реально — наверное, ближе к концу регулярного чемпионата. Загадывать не будем, но все реалистично», — приводит ТАСС слова Александра Харламова.

Гендиректор нижегородского клуба также рассказал о причинах подписания контракта с Хабибулиным.

«Тут сложилось несколько факторов: спортивная составляющая, популяризация хоккея. Все-таки Николай — заслуженный человек, и я думаю, болельщикам будет приятно лишний раз увидеть его на льду. Он плотно тренируется уже последние три месяца, процесс идет», — добавил Харламов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Последний официальный матч Хабибулин провел в сезоне-2013/14, когда выступал за команду Национальной хоккейной лиги «Чикаго Бллэкхокс». Николай является рекордсменом среди российских голкиперов по числу матчей в регулярных чемпионатах НХЛ 799. Помимо «Чикаго», выступал за такие клубы НХЛ как «Эдмонтон Ойлерз», «Финикс Койотис», «Виннипег Джетс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», вместе с которым выиграл Кубок Стэнли в 2004 году.

В составе сборной СНГ Хабибулин стал чемпионом Олимпиады 1992 года, а со сборной России взял бронзовую медаль на Играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. С мая 2022 года он работает тренером вратарей «Торпедо».

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