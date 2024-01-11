Экс-голкипер «Спартака» рассказал о травле из-за игр в КХЛ
Словацкий голкипер Юлиус Гудачек заявил, что стал жертвой кампании ненависти и манипуляций из-за выступления в России.
Словацкий голкипер Юлиус Гудачек заявил, что стал жертвой кампании ненависти и манипуляций из-за выступления в России.
«Это целенаправленная манипуляция. К сожалению, я стал жертвой кампании ненависти, когда люди вымещают на мне свое недовольство и разрушают жизнь и карьеру нормальных хоккеистов под видом блюстителей ложной морали. Если бы этому подвергся только я, то, наверное, махнул бы на это рукой. Я доказал, что умею играть в хоккей, что всегда борюсь за свою команду, выкладываюсь на максимум и в первую очередь уважаю принципы честной игры», — написал спортсмен в своих соцсетях.
5 января чешский клуб «Кладно» расторг контракт с Гудачеком. Отмечалось, что руководство клуба приняло решение о расторжении соглашения с 35-летним хоккеистом из-за болельщиков, которые собирались бойкотировать матчи в связи с выступлением Гудачека в КХЛ. В российской лиге словацкий голкипер играл за «Спартак», рижское «Динамо», «Северсталь» и «Барыс».
Гудачек — участник шести чемпионатов мира. В 2012 году голкипер был в составе сборной Словакии, завоевавшей серебряные медали мирового первенства.