Экс-голкипер «Спартака» рассказал о травле из-за игр в КХЛ

«Это целенаправленная манипуляция. К сожалению, я стал жертвой кампании ненависти, когда люди вымещают на мне свое недовольство и разрушают жизнь и карьеру нормальных хоккеистов под видом блюстителей ложной морали. Если бы этому подвергся только я, то, наверное, махнул бы на это рукой. Я доказал, что умею играть в хоккей, что всегда борюсь за свою команду, выкладываюсь на максимум и в первую очередь уважаю принципы честной игры», — написал спортсмен в своих соцсетях.