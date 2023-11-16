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16:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Российский хоккеист удалил соцсети из-за плохой игры в НХЛ

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев подвергся травле в одной из социальных сетей, после чего решил удалить свой аккаунт. Об этом сообщает портал DansLesCoulisses.

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Источник: Reuters

По информации источника, Сергачев решил деактивировать аккаунт после обрушившейся на него критики со стороны болельщиков. На его личную страницу было подписано более 120 тысяч человек.

Причиной критики стала не самая лучшая игра россиянина на старте сезона. Сергачев провел 16 матчей за «Тампу», в которых набрал 8 (0+8) очков. 25-летний защитник имеет худший в команде показатель полезности и третий худший показатель в лиге — «-14».

Прошлым летом Сергачев подписал с «Тампой» восьмилетний контракт на общую сумму 68 млн долларов, который выступил в силу в этом сезоне. Благодаря новому контракту российский защитник вошел в пятерку самых высокооплачиваемых хоккеистов команды.

«Тампа» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда проиграла шесть из восьми последних поединков в регулярном чемпионате.

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5:0
1:0, 2:0, 2:0
Тампа-Бэй
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