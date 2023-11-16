Российский хоккеист удалил соцсети из-за плохой игры в НХЛ

По информации источника, Сергачев решил деактивировать аккаунт после обрушившейся на него критики со стороны болельщиков. На его личную страницу было подписано более 120 тысяч человек.

Причиной критики стала не самая лучшая игра россиянина на старте сезона. Сергачев провел 16 матчей за «Тампу», в которых набрал 8 (0+8) очков. 25-летний защитник имеет худший в команде показатель полезности и третий худший показатель в лиге — «-14».

Прошлым летом Сергачев подписал с «Тампой» восьмилетний контракт на общую сумму 68 млн долларов, который выступил в силу в этом сезоне. Благодаря новому контракту российский защитник вошел в пятерку самых высокооплачиваемых хоккеистов команды.