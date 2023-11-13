События недели. Ничья «Зенита» с «Краснодаром», рекорды Панарина

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Сборная России объявила состав на товарищеский матч с Кубой

Главный тренер сборной Валерий Карпин вызвал 29 футболистов на ноябрьский учебно-тренировочный сбор. Позже стало известно, что в игре не примут участие полузащитник Дмитрий Баринов и голкипер Андрей Лунев. Товарищеский матч со сборной Кубы пройдет в Волгограде 20 ноября.

Павлович проиграл в Нью-Йорке за минуту, а Нурмагомедов сдал положительный допинг-тест

Российский тяжеловес Сергей Павлович проиграл англичанину Тому Аспиналлу в поединке за временный титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Аспиналл нокаутировал Павловича в первом раунде турнира UFC 295. 31-летний россиянин прервал серию из шести побед.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-113547041&hd=2&id=456249346&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Брат Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов сдал положительный допинг-тест после октябрьского боя против американца Брента Примуса. В умышленном приеме допинга российского бойца не обвиняют — лишь в халатности и том, что комиссию не уведомили о приеме прописанных врачом медикаментов. Спортсмена дисквалифицировали на шесть месяцев. В Bellator заявили, что Нурмагомедова не лишат титула чемпиона в легком весе, а с Примусом, вероятно, организуют реванш следующим летом.

«Сити», «Бавария» и «Реал» подтверждают класс, а у «Барсы» проблемы

«Манчестер Сити», «РБ Лейпциг», «Реал Сосьедад», «Бавария», «Реал» и «Интер» по итогам четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов вышли в плей-офф.

«Барселона» сенсационно проиграла «Шахтеру» в матче Лиги чемпионов со счетом 0:1. «Манчестер Юнайтед» уступил «Копенгагену» со счетом 3:4.

«Ливерпуль» проиграл «Тулузе» со счетом 2:3 в матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы. Нападающий англичан Мохаммед Салах установил рекорд по голам в еврокубках в составе английских клубов.

«Аталанта» с российским полузащитником Алексеем Миранчуком обыграла «Штурм» со счетом 1:0 в матче группового раунда Лиги Европы и гарантировала себе выход из группы.

«Карабах» в составе которого играет голкипер Андрей Лунев, получивший вызов в Сборную России уступил «Байеру» со счетом 0:1 в матче Лиги Европы. Лунев получил травму и не смог доиграть матч.

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин забил мяч в ворота «Бетиса», но это не помогло его команде избежать поражения. Встреча четвертого тура группового этапа Лиги Европы закончилась победой испанской команды со счетом 4:1. В текущем розыгрыше Лиги Европы Кокорин забил второй мяч.

Овечкин снова гонится за рекордом Гретцки

Нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин повторил два рекорда в НХЛ. 31-летний хоккеист повторил клубный рекорд по продолжительности результативной серии со старта сезона, который установил Род Жильбер в сезоне-1972/73, и рекорд среди российских игроков, который установил Дмитрий Квартальнов в сезоне-1992/93 в составе «Бостон Брюинз».

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ. Россиянин имеет в своем активе 23 очка (11 голов и 12 передач) в 14 матчах. Одноклубник Кучерова Михаил Сергачев отметился голевой передачей в матче с «Чикаго», которая стала для него 200-й в карьере в чемпионатах НХЛ.

Нападающий команды «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов вышел на седьмое место по количеству очков в истории клуба. Кузнецов забросил две шайбы в матче с «Нью-Джерси» и помог команде одержать победу со счетом 4:2.

Александр Овечкин повторил рекорд Гретцки по количеству голов в пустые ворота. Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» забросил две шайбы в матче с «Айлендерс». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Кэпиталз». Овечкин прервал свою безголевую серию из шести матчей.

В чемпионате России по футболу завершен первый круг

Московский ЦСКА сыграл вничью с воронежским «Факелом». Встреча прошла в Воронеже и завершилась со счетом 1:1. После первого круга РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице и имеет в своем активе 25 очков. «Факел» располагается на десятой строчке, набрав 19 очков.

«Локомотив» прервал четырехматчевую безвыигрышную серию победой над «Ахматом». Команда Михаила Галактионова победила со счетом 2:1. «Железнодорожники» после 15 игр занимают седьмое место в чемпионате с 24 очками. Грозненский «Ахмат» идет на 15-м месте с 12 очками.

В главном матче тура «Зенит» принимал лидера чемпионата «Краснодар». Встреча закончилась с результатом 1:1. После 15-го тура РПЛ «Быки» остались на первой строчке в турнирной таблице с 32 очками. «Зенит» занимает вторую строчку, в активе команды 30 очков.

Футболисты московского «Динамо» одержали победу на «Оренбургом» со счетом 2:0. Бело-голубые завершили первый круг РПЛ на третьем месте с 25 очками. «Оренбург» идет на 13-м месте с 13 набранными очками.

«Спартак» в заключительном матче первого круга РПЛ обыграл «Ростов» Валерия Карпина со счетом 2:1. Красно-белые прервали неудачную серии встреч с «Ростовом»: четыре матча без побед в чемпионате России и пять матчей без побед над «Ростовом» в РПЛ в Москве. «Спартак» набрал 24 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Ростов» с 17 очками располагается на 11-й строчке.

Головин сыграл против Кузяева, а «Манчестер Сити» с «Челси» выдали фантастический матч

В 12-м туре чемпионата Франции встретились два российских футболиста. Александр Головин с «Монако» приехал в гости к «Гавру» Далера Кузяева. Кузяев поучаствовал в нескольких опасных атаках команды, как и Головин, но счет в этом матче так и не был открыт. Хотя игра была напряженной и интрига сохранялась до последней минуты, когда хозяева не реализовали пенальти. Оба российских игрока попали в топ-3 в своих командах после матча.

В АПЛ в матче 12-го тура встретились лидер чемпионата «Манчестер Сити» и «Челси», который располагается в середине турнирной таблицы. Игра показала, почему чемпионат Англии считается лучшим на планете. На двоих команды забили восемь мячей, но не смогли определить победителя. Встреча завершилась со счетом 4:4. После этого матча «Сити» имеет преимущество в одно очко над «Арсеналом» и «Ливерпулем», с которым встретится в следующем туре АПЛ.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239756&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Провал Валиевой на этапе Гран-при России