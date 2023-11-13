События недели. Ничья «Зенита» с «Краснодаром», рекорды Панарина
Редакция Sportmail.ru представляет дайджест самых важных событий минувшей недели.
Редакция Sportmail.ru представляет дайджест самых важных событий минувшей недели.
Главный тренер сборной Валерий Карпин вызвал 29 футболистов на ноябрьский учебно-тренировочный сбор. Позже стало известно, что в игре не примут участие полузащитник Дмитрий Баринов и голкипер Андрей Лунев. Товарищеский матч со сборной Кубы пройдет в Волгограде 20 ноября.
Российский тяжеловес Сергей Павлович проиграл англичанину Тому Аспиналлу в поединке за временный титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Аспиналл нокаутировал Павловича в первом раунде турнира UFC 295. 31-летний россиянин прервал серию из шести побед.
Брат Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов сдал положительный допинг-тест после октябрьского боя против американца Брента Примуса. В умышленном приеме допинга российского бойца не обвиняют — лишь в халатности и том, что комиссию не уведомили о приеме прописанных врачом медикаментов. Спортсмена дисквалифицировали на шесть месяцев. В Bellator заявили, что Нурмагомедова не лишат титула чемпиона в легком весе, а с Примусом, вероятно, организуют реванш следующим летом.
«Манчестер Сити», «РБ Лейпциг», «Реал Сосьедад», «Бавария», «Реал» и «Интер» по итогам четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов вышли в плей-офф.
«Барселона» сенсационно проиграла «Шахтеру» в матче Лиги чемпионов со счетом 0:1. «Манчестер Юнайтед» уступил «Копенгагену» со счетом 3:4.
«Ливерпуль» проиграл «Тулузе» со счетом 2:3 в матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы. Нападающий англичан Мохаммед Салах установил рекорд по голам в еврокубках в составе английских клубов.
«Аталанта» с российским полузащитником Алексеем Миранчуком обыграла «Штурм» со счетом 1:0 в матче группового раунда Лиги Европы и гарантировала себе выход из группы.
«Карабах» в составе которого играет голкипер Андрей Лунев, получивший вызов в Сборную России уступил «Байеру» со счетом 0:1 в матче Лиги Европы. Лунев получил травму и не смог доиграть матч.
Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин забил мяч в ворота «Бетиса», но это не помогло его команде избежать поражения. Встреча четвертого тура группового этапа Лиги Европы закончилась победой испанской команды со счетом 4:1. В текущем розыгрыше Лиги Европы Кокорин забил второй мяч.
Нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин повторил два рекорда в НХЛ. 31-летний хоккеист повторил клубный рекорд по продолжительности результативной серии со старта сезона, который установил Род Жильбер в сезоне-1972/73, и рекорд среди российских игроков, который установил Дмитрий Квартальнов в сезоне-1992/93 в составе «Бостон Брюинз».
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ. Россиянин имеет в своем активе 23 очка (11 голов и 12 передач) в 14 матчах. Одноклубник Кучерова Михаил Сергачев отметился голевой передачей в матче с «Чикаго», которая стала для него 200-й в карьере в чемпионатах НХЛ.
Нападающий команды «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов вышел на седьмое место по количеству очков в истории клуба. Кузнецов забросил две шайбы в матче с «Нью-Джерси» и помог команде одержать победу со счетом 4:2.
Александр Овечкин повторил рекорд Гретцки по количеству голов в пустые ворота. Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» забросил две шайбы в матче с «Айлендерс». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Кэпиталз». Овечкин прервал свою безголевую серию из шести матчей.
Московский ЦСКА сыграл вничью с воронежским «Факелом». Встреча прошла в Воронеже и завершилась со счетом 1:1. После первого круга РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице и имеет в своем активе 25 очков. «Факел» располагается на десятой строчке, набрав 19 очков.
«Локомотив» прервал четырехматчевую безвыигрышную серию победой над «Ахматом». Команда Михаила Галактионова победила со счетом 2:1. «Железнодорожники» после 15 игр занимают седьмое место в чемпионате с 24 очками. Грозненский «Ахмат» идет на 15-м месте с 12 очками.
В главном матче тура «Зенит» принимал лидера чемпионата «Краснодар». Встреча закончилась с результатом 1:1. После 15-го тура РПЛ «Быки» остались на первой строчке в турнирной таблице с 32 очками. «Зенит» занимает вторую строчку, в активе команды 30 очков.
Футболисты московского «Динамо» одержали победу на «Оренбургом» со счетом 2:0. Бело-голубые завершили первый круг РПЛ на третьем месте с 25 очками. «Оренбург» идет на 13-м месте с 13 набранными очками.
«Спартак» в заключительном матче первого круга РПЛ обыграл «Ростов» Валерия Карпина со счетом 2:1. Красно-белые прервали неудачную серии встреч с «Ростовом»: четыре матча без побед в чемпионате России и пять матчей без побед над «Ростовом» в РПЛ в Москве. «Спартак» набрал 24 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Ростов» с 17 очками располагается на 11-й строчке.
В 12-м туре чемпионата Франции встретились два российских футболиста. Александр Головин с «Монако» приехал в гости к «Гавру» Далера Кузяева. Кузяев поучаствовал в нескольких опасных атаках команды, как и Головин, но счет в этом матче так и не был открыт. Хотя игра была напряженной и интрига сохранялась до последней минуты, когда хозяева не реализовали пенальти. Оба российских игрока попали в топ-3 в своих командах после матча.
В АПЛ в матче 12-го тура встретились лидер чемпионата «Манчестер Сити» и «Челси», который располагается в середине турнирной таблицы. Игра показала, почему чемпионат Англии считается лучшим на планете. На двоих команды забили восемь мячей, но не смогли определить победителя. Встреча завершилась со счетом 4:4. После этого матча «Сити» имеет преимущество в одно очко над «Арсеналом» и «Ливерпулем», с которым встретится в следующем туре АПЛ.
Лидирующая после первого дня фигуристка Камила Валиева заняла четвертое место на четвертом этапе Гран-при России. После падения в произвольной программе Валиева набрала лишь 213,59 баллов по сумме короткой и произвольной программ. Спортсменке принадлежат все мировые рекорды в женском одиночном катании: в короткой (90,45) и произвольной (185,29) программах, а также по общей сумме баллов (272,71).