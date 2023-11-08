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10:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Кучеров стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя набранными очками в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс» (5:3).

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Источник: Reuters

30-летний россиянин открыл счет уже на 22-й секунде встречи, хлетско бросив в касание после передачи Брэндона Хагеля. За две минуты до конца матча Кучеров также поучаствовал в результативном розыгрыше большинства, сделав голевую передачу на Ника Пола. Российский нападающий был признан первой звездой матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также результативной передачей в этой игре отметился российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев, который принял участие в третьей шайбе своей команды.

В трех последних матчах Кучеров набрал 11 (4+7) очков, что позволило ему возглавить бомбардирскую гонку в НХЛ. Сейчас на счету россиянина 22 (10+12) результативных балла после 13 матчей. В гонке бомбардиров он обошел нападающего «Ванкувер Кэнакс» Элиаса Петтерсона, в активе которого 21 (6+15) очков в 12 матчах.

Кроме того, Кучеров вышел на второе место в списке лучших снайперов сезона. Лидер «Тампы» уступает только нападающему «Торонто Мэйпл Лифс» Остону Мэттьюсу, на счету которого 13 заброшенных шайб.

Кучеров уже становился самым результативным игроком НХЛ в сезоне 2018/19, когда он набрал рекордные для себя 128 (41+87) очков. Звание лучшего снайпера регулярного чемпионата НХЛ ему пока не покорялось. Наиболее близок к этому Кучеров был в сезоне 2016/17, когда забросил 40 шайб в 74 матчах и финишировал в снайперской гонке на втором месте, отстав от капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби на четыре шайбы.

После победы над «Монреалем» «Тампа» поднялась на четвертую строчку в Восточной конференции. Следующий матч «молнии» проведут в пятницу, 10 ноября, на домашнем льду против «Чикаго Блэкхоукс».

Монреаль
3:5
0:4, 0:0, 3:1
Тампа-Бэй
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