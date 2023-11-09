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12:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Ведущий игрок сборной России не сыграет с Кубой из-за травмы

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов по медицинским показаниям пропустит ноябрьский сбор сборной России по футболу. Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

Локомотив
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Источник: РИА "Новости"

«После игры против “Спартака” у Дмитрия Баринова появились незначительные мышечные проблемы. После проведенного совместно со штабом национальной сборной России медицинского обследования было принято решение о нецелесообразности участия Дмитрия в ближайшем сборе национальной команд», — сказал главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный.

В понедельник, 13 ноября, у сборной России стартует учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске. В заключительный день сборов 20 ноября национальная команда проведет товарищеский матч в Волгограде против сборной Кубы.

Баринов выступает за сборную России с 2019 года. На его счету 18 матчей за национальную команду. В сентябрьской товарищеской игре против сборной Катара (1:1) и в октябрьской товарищеской игре против сборной Камеруна (1:0) Баринов выводил сборную с капитанской повязкой.

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