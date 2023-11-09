Ведущий игрок сборной России не сыграет с Кубой из-за травмы
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов по медицинским показаниям пропустит ноябрьский сбор сборной России по футболу. Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов по медицинским показаниям пропустит ноябрьский сбор сборной России по футболу. Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.
«После игры против “Спартака” у Дмитрия Баринова появились незначительные мышечные проблемы. После проведенного совместно со штабом национальной сборной России медицинского обследования было принято решение о нецелесообразности участия Дмитрия в ближайшем сборе национальной команд», — сказал главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный.
В понедельник, 13 ноября, у сборной России стартует учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске. В заключительный день сборов 20 ноября национальная команда проведет товарищеский матч в Волгограде против сборной Кубы.
Баринов выступает за сборную России с 2019 года. На его счету 18 матчей за национальную команду. В сентябрьской товарищеской игре против сборной Катара (1:1) и в октябрьской товарищеской игре против сборной Камеруна (1:0) Баринов выводил сборную с капитанской повязкой.