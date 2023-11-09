Ведущий игрок сборной России не сыграет с Кубой из-за травмы

«После игры против “Спартака” у Дмитрия Баринова появились незначительные мышечные проблемы. После проведенного совместно со штабом национальной сборной России медицинского обследования было принято решение о нецелесообразности участия Дмитрия в ближайшем сборе национальной команд», — сказал главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный.

В понедельник, 13 ноября, у сборной России стартует учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске. В заключительный день сборов 20 ноября национальная команда проведет товарищеский матч в Волгограде против сборной Кубы.