Девять футболистов «Спартака» вызваны в национальные сборные
Девять футболистов московского «Спартака» вызваны в свои национальные сборные на ноябрьские матчи, сообщает пресс-служба красно-белых.
Пять игроков «Спартака» Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Антон Зиньковский и Александр Соболев вызваны в расположение сборной России, которая 20 ноября проведет в Волгограде товарищеский матч со сборной Кубы.
Срджан Бабич отправился в расположение сборной Сербии, Олег Рябчук вызван в сборную Молдавии, Кристофер Мартинс — в сборную Люксембурга, а Тео Бонгонда улетит в сборную ДР Конго, которая стартует в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года.
Сборная Сербии сыграет домашний матч со сборной Болгарии, победа или ничья в котором позволит сербам выйти в финальную часть чемпионата Европы по футболу. У сборных Молдавии и Люксембурга сохраняются теоретические шансы на попадание на Евро-2024.
В 14 турах «Спартак» набрал 21 очко и занимает 7-е место в таблице российской Премьер-Лиги.