Девять футболистов «Спартака» вызваны в национальные сборные

Пять игроков «Спартака» Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Антон Зиньковский и Александр Соболев вызваны в расположение сборной России, которая 20 ноября проведет в Волгограде товарищеский матч со сборной Кубы.

Срджан Бабич отправился в расположение сборной Сербии, Олег Рябчук вызван в сборную Молдавии, Кристофер Мартинс — в сборную Люксембурга, а Тео Бонгонда улетит в сборную ДР Конго, которая стартует в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года.

Сборная Сербии сыграет домашний матч со сборной Болгарии, победа или ничья в котором позволит сербам выйти в финальную часть чемпионата Европы по футболу. У сборных Молдавии и Люксембурга сохраняются теоретические шансы на попадание на Евро-2024.