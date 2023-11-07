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17«Спартак» проиграл ЦСКА на глазах у Промеса
18:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Девять футболистов «Спартака» вызваны в национальные сборные

Девять футболистов московского «Спартака» вызваны в свои национальные сборные на ноябрьские матчи, сообщает пресс-служба красно-белых.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

Пять игроков «Спартака» Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Антон Зиньковский и Александр Соболев вызваны в расположение сборной России, которая 20 ноября проведет в Волгограде товарищеский матч со сборной Кубы.

Срджан Бабич отправился в расположение сборной Сербии, Олег Рябчук вызван в сборную Молдавии, Кристофер Мартинс — в сборную Люксембурга, а Тео Бонгонда улетит в сборную ДР Конго, которая стартует в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года.

Сборная Сербии сыграет домашний матч со сборной Болгарии, победа или ничья в котором позволит сербам выйти в финальную часть чемпионата Европы по футболу. У сборных Молдавии и Люксембурга сохраняются теоретические шансы на попадание на Евро-2024.

В 14 турах «Спартак» набрал 21 очко и занимает 7-е место в таблице российской Премьер-Лиги.

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