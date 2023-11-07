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18:34 (мск), источник: Sportmail.ru

«Карабах» отреагировал на вызов Лунева в сборную России

Сборная России объявила расширенный состав на матч с Кубой, который состоится 20 ноября в Волгограде.

Карабах
Россия
Куба
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Источник: РИА "Новости"

Российский голкипер «Карабаха» Андрей Лунев был вызван на ноябрьские сборы национальной команды. В клубе прокомментировали вызов игрока.

«Мы очень рады, что его вызвали в сборную после долгого перерыва. Это в основном его заслуга и, конечно, нашего клуба. Мы доверяем ему, и он оправдывает наши ожидания. Очень надеемся, что так будет и в дальнейшем, потому что на тренировках Андрей показывает профессионализм и усердно работает над собой. Мы можем только пожелать ему удачи в сборной», — приводит Metaratings заявление пресс-службы «Карабаха».

31-летний Лунев перешел в азербайджанский клуб из леверкузенского «Байера» летом 2023 году. В активе Лунева 7 матчей за сборную, проведенные в 2017 и 2018 годах.

Помимо Андрея Лунева в распоряжение сборной вызваны еще три голкипера — Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив») и Артур Нигматуллин («Пари НН»).

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