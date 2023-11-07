«Карабах» отреагировал на вызов Лунева в сборную России

«Мы очень рады, что его вызвали в сборную после долгого перерыва. Это в основном его заслуга и, конечно, нашего клуба. Мы доверяем ему, и он оправдывает наши ожидания. Очень надеемся, что так будет и в дальнейшем, потому что на тренировках Андрей показывает профессионализм и усердно работает над собой. Мы можем только пожелать ему удачи в сборной», — приводит Metaratings заявление пресс-службы «Карабаха».