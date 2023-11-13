Панарин повторил два рекорда по продолжительности результативной серии

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 6, 13.11.2023, 3:00 Рейнджерс 4 Коламбус 3

В составе хозяев заброшенной шайбой отметился капитан команды Крис Крайдер (19'). Дубль на свой счет нападающий Алексиса Лафреньера (32', 60'), причем последняя шайба была забита за 11 секунд до конца основного времени матча. Кроме того, 22-летний канадец отметился победным броском в серии буллитов.

Оба раза Лафреньеру ассистировал российский нападающий Артемий Панарин, благодаря чему он смог продлить свою результативную серию до 14 матчей. 31-летний россиянин повторил клубный рекорд по продолжительности результативной серии со старта сезона, который установил Род Жильбер в сезоне-1972/73, и рекорд среди российских игроков, который установил Дмитрий Квартальнов в сезоне-1992/93 в составе «Бостон Брюинз».

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Панарин может побить оба этих рекорда в воскресенье, 19 ноября, если ему удастся набрать очки в первом матче выездной серии против «Нью-Джерси Девилз». Стоит отметить, что «дьяволы» статистически являются одним из самых любимых соперников россиянина — в 29 матчах против «Нью-Джерси» он набрал 36 (11+25) очков. Больше очков Панарин в НХЛ набирал только в матчах против «Филадельфии Флайерз».

Всего на счету Панарина 24 (8+16) очка в 14 матчах, благодаря чему он смог выйти на второе место в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ. Его опережает только нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон, на счету которого 25 (7+18) очков в 15 матчах.

Другие результаты игрового дня

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 5, 12.11.2023, 21:00 Флорида 4 Чикаго 3

Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков отметился результативной передачей во втором периоде матча с «Рейнджерс». 23-летний россиянин, проводящий дебютный сезон в НХЛ, набирает очки уже в трех матчах подряд.

«Флорида Пантерз» одержала четвертую победу подряд, обыграв на родном льду «Чикаго Блэкхоукс» (4:3). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 23 из 26 бросков по своим воротам, но дважды пропустил от первого номера драфта НХЛ Коннора Бедарда. Обе шайбы в исполнении 18-летнего канадца получились эффектными.

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«Даллас Старз» на выезде разгромил «Миннесоту Уайлд» (8:3). В составе «Далласа» шайбой отметился нападающий Евгений Дадонов, для которого этот матч стал 500-м в НХЛ. На счету нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова голевая передача.

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«Ванкувер Кэнакс» на выезде не испытал больших проблем с «Монреаль Канадиенс» (5:2). В составе победителей заброшенной шайбой отметился нападающий Илья Михеев, ему ассистировал Андрей Кузьменко.

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