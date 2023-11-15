«Вашингтон» всухую обыграл действующего обладателя Кубка Стэнли

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 6, 15.11.2023, 3:00 Вашингтон 3 Вегас 0

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дилан Строум (17'), Коннор МакМайкл (60') и Бек Маленстин (60').

Российские игроки «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Александр Алексеев не отметились набранными очками, но закончили матч с положительными показателями полезности — «+1». Овечкин нанес три броска по воротам «Вегаса», сделал четыре силовых приема, дважды заблокировал бросок по воротам своей команды и допустил три потери шайбы.

У 38-летнего капитана «Вашингтона» был шанс забросить в пустые ворота — за минуту до конца матча он вошел с шайбой в зону соперника, но потерял равновесие и не смог отправить шайбу в ворота. Спустя 15 секунд после этого к пустым воротам прорвался нападающий Коннор Макмайкл, но 21-летний канадец решил не делать передачу Овечкину и забил сам.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=e158289c80456d5c&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239772" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Действующие обладатели Кубка Стэнли впервые в этом сезоне не забросили в матче ни одной шайбы. Вратарь «Вашингтона» Чарли Лингрен оформил свой первый шатаут в НХЛ с 2018 года, отразив 35 бросков по своим воротам. Примечательно, что в том году «Вашингтон» завоевал свой первый в истории Кубок Стэнли, обыграв в финальной серии в пяти матчах именно «Вегас».

«Вашингтон» одержал третью победу подряд и вышел на четвертое место в Восточной конференции НХЛ. Следующий матч «столичные» проведут в воскресенье, 19 ноября, дома против «Коламбус Блю Джекетс».

Другие результаты игрового дня:

«Питтсбург Пингвинз» одержал пятую победу кряду, одолев на выезде «Коламбус Блю Джекетс» (5:3). В составе «пингвинов» блистал капитан команды Сидни Кросби, записавший на свой счет хет-трик. Евгений Малкин отметился в матче голевой передачей.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=ad527d1dacaae0dc&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239774" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В составе «Коламбуса» точными бросками в первом периоде отметились Егор Чинахов и Кирилл Марченко. Для 22-летнего Чинахова это первая шайба в сезоне, для 23-летнего Марченко — уже четвертая.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=36b93533b1a6852a&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239773" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=b800fcc0bdc6a34d&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239775" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Калгари Флэймз» на выезде обыграл «Монреаль Канадиенс» (2:1). Голевой передачей у победителей отметился защитник Никита Задоров.

«Сент-Луис Блюз» на домашнем льду не оставил шансов «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:0). Нападающий «блюзменов» Павел Бучневич записал на свой счет две голевые передачи.

«Виннипег Джетс» дома обыграл «Нью-Джерси Девилз» (6:3). Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников отметился результативной передачей.