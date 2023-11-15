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09:52 (мск), источник: Sportmail.ru

«Вашингтон» всухую обыграл действующего обладателя Кубка Стэнли

«Вашингтон Кэпиталз» дома обыграл «Вегас Голден Найтс» (3:0) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters
Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 6, 15.11.2023, 3:00

Вашингтон3Вегас0

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дилан Строум (17'), Коннор МакМайкл (60') и Бек Маленстин (60').

Российские игроки «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Александр Алексеев не отметились набранными очками, но закончили матч с положительными показателями полезности — «+1». Овечкин нанес три броска по воротам «Вегаса», сделал четыре силовых приема, дважды заблокировал бросок по воротам своей команды и допустил три потери шайбы.

У 38-летнего капитана «Вашингтона» был шанс забросить в пустые ворота — за минуту до конца матча он вошел с шайбой в зону соперника, но потерял равновесие и не смог отправить шайбу в ворота. Спустя 15 секунд после этого к пустым воротам прорвался нападающий Коннор Макмайкл, но 21-летний канадец решил не делать передачу Овечкину и забил сам.

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Действующие обладатели Кубка Стэнли впервые в этом сезоне не забросили в матче ни одной шайбы. Вратарь «Вашингтона» Чарли Лингрен оформил свой первый шатаут в НХЛ с 2018 года, отразив 35 бросков по своим воротам. Примечательно, что в том году «Вашингтон» завоевал свой первый в истории Кубок Стэнли, обыграв в финальной серии в пяти матчах именно «Вегас».

«Вашингтон» одержал третью победу подряд и вышел на четвертое место в Восточной конференции НХЛ. Следующий матч «столичные» проведут в воскресенье, 19 ноября, дома против «Коламбус Блю Джекетс».

Другие результаты игрового дня:

«Питтсбург Пингвинз» одержал пятую победу кряду, одолев на выезде «Коламбус Блю Джекетс» (5:3). В составе «пингвинов» блистал капитан команды Сидни Кросби, записавший на свой счет хет-трик. Евгений Малкин отметился в матче голевой передачей.

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В составе «Коламбуса» точными бросками в первом периоде отметились Егор Чинахов и Кирилл Марченко. Для 22-летнего Чинахова это первая шайба в сезоне, для 23-летнего Марченко — уже четвертая.

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«Калгари Флэймз» на выезде обыграл «Монреаль Канадиенс» (2:1). Голевой передачей у победителей отметился защитник Никита Задоров.

«Сент-Луис Блюз» на домашнем льду не оставил шансов «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:0). Нападающий «блюзменов» Павел Бучневич записал на свой счет две голевые передачи.

«Виннипег Джетс» дома обыграл «Нью-Джерси Девилз» (6:3). Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников отметился результативной передачей.

«Флорида Пантерз» на выезде одержала победу над «Сан-Хосе Шаркс» (5:3). В составе «акул» первый матч в этом сезоне провел нападающий Даниил Гущин, который также смог отличиться результативной передачей.

Коламбус
3:5
2:1, 0:1, 1:3
Питтсбург
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