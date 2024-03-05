В «Торпедо» пошутили над словами Ротенберга о «специальной малине»

После победы СКА во втором матче плей-офф КХЛ над «Торпедо» Ротенберг сказал: «Ожидали такой игры. “Торпедо” — быстрая команда. Вы знаете, что у них какая-то специальная малина. Бегут очень быстро. Ждали непростой матч — так и получилось».