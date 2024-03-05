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15:14 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Торпедо» пошутили над словами Ротенберга о «специальной малине»

В «Торпедо» пошутили над фразой главного тренера СКА Романа Ротенберга, который заявил, что команда соперника очень быстрая из-за «специальной малины».

Источник: https://vk.com/torpedonn

После победы СКА во втором матче плей-офф КХЛ над «Торпедо» Ротенберг сказал: «Ожидали такой игры. “Торпедо” — быстрая команда. Вы знаете, что у них какая-то специальная малина. Бегут очень быстро. Ждали непростой матч — так и получилось».

«Торпедо» выложило фото на своей странице в VK с бокалом с малиной: «Та самая… специальная!», — подписали фото.

Первую игру СКА проиграл, сейчас счет в серии — 1−1. Сегодня пройдет третья встреча плей-офф КХЛ между командами на арене в Нижнем Новгороде.

 В «Торпедо» пошутили над словами Ротенберга о «специальной малине»
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