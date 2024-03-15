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16:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Ковальчук: Надо уважать решение тренеров не ставить меня в состав

Игрок «Спартака» Илья Ковальчук рассказал, что воспринимает профессионально решение тренерского штаба не ставить его на большинство матчей против «Северстали».

СпартакКХЛ: таблица и календарь
Источник: Пресс-служба "Спартака"

В серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Северстали» 40-летний нападающий принял участие в одном матче.

Во втором раунде «Спартак» сыграет с «Металлургом», первая игра пройдет в Магнитогорске 17 марта.

«Все хорошо, конечно, я готов, никаких микротравм. Как говорил ранее, у всех одинаковые шансы попасть в основной состав. Команда у нас на ходу, наше дело — быть готовыми, и когда выпадет шанс, воспользоваться им. Тот факт, что я в большинстве матчей серии против “Северстали” не играл, — это решение тренерского штаба, которое надо уважать и воспринимать профессионально. Все видели, что наша команда прилично сыграла, надо только улучшить большинство.

«Металлург» — чемпион Восточной конференции, там собраны опытные ребята, поэтому готовимся к интересной серии. У них есть хоккеисты, которые много что выиграли, опытный тренер. Первые игры все покажут, и хорошо, что начинаем серию на выезде, для нас это плюс«, — приводит слова Ковальчука “РИА Новости Спорт”.

Илья Ковальчук заключил контракт с красно-белыми в начале декабря 2023 года до конца сезона. Хоккеист начал в «Спартаке» свою карьеру, дебютировав в составе команды в 1999 году. Последним клубом форварда был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.

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