Ковальчук: Надо уважать решение тренеров не ставить меня в состав
Игрок «Спартака» Илья Ковальчук рассказал, что воспринимает профессионально решение тренерского штаба не ставить его на большинство матчей против «Северстали».
Игрок «Спартака» Илья Ковальчук рассказал, что воспринимает профессионально решение тренерского штаба не ставить его на большинство матчей против «Северстали».
В серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Северстали» 40-летний нападающий принял участие в одном матче.
Во втором раунде «Спартак» сыграет с «Металлургом», первая игра пройдет в Магнитогорске 17 марта.
«Все хорошо, конечно, я готов, никаких микротравм. Как говорил ранее, у всех одинаковые шансы попасть в основной состав. Команда у нас на ходу, наше дело — быть готовыми, и когда выпадет шанс, воспользоваться им. Тот факт, что я в большинстве матчей серии против “Северстали” не играл, — это решение тренерского штаба, которое надо уважать и воспринимать профессионально. Все видели, что наша команда прилично сыграла, надо только улучшить большинство.
«Металлург» — чемпион Восточной конференции, там собраны опытные ребята, поэтому готовимся к интересной серии. У них есть хоккеисты, которые много что выиграли, опытный тренер. Первые игры все покажут, и хорошо, что начинаем серию на выезде, для нас это плюс«, — приводит слова Ковальчука “РИА Новости Спорт”.
Илья Ковальчук заключил контракт с красно-белыми в начале декабря 2023 года до конца сезона. Хоккеист начал в «Спартаке» свою карьеру, дебютировав в составе команды в 1999 году. Последним клубом форварда был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.