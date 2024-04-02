Кудашов останется главным тренером московского «Динамо»

Источник: https://vk.com/dynamo_ru

О том, что Кудашов остается заявил президент клуба Виктор Воронин на пресс-конференции по итогам сезона-2023/24. Новое соглашение со специалистом рассчитано на два года.

В этом сезоне Кудашов привел «Динамо» к победе в «Кубке Континента», команда стала лучшей в лиге по итогам регулярного чемпионата. Столичный клуб выиграл трофей второй раз в истории.

Московское «Динамо» вылетело из Кубка Гагарина во втором раунде, проиграв серию «Трактору» со счетом 4−0. 52-летний Кудашов возглавил команду в 2021 году.