Кудашов останется главным тренером московского «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов сохранит должность и продолжит работу в клубе.
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов сохранит должность и продолжит работу в клубе.
О том, что Кудашов остается заявил президент клуба Виктор Воронин на пресс-конференции по итогам сезона-2023/24. Новое соглашение со специалистом рассчитано на два года.
В этом сезоне Кудашов привел «Динамо» к победе в «Кубке Континента», команда стала лучшей в лиге по итогам регулярного чемпионата. Столичный клуб выиграл трофей второй раз в истории.
Московское «Динамо» вылетело из Кубка Гагарина во втором раунде, проиграв серию «Трактору» со счетом 4−0. 52-летний Кудашов возглавил команду в 2021 году.