СКА выразил недовольство работой комментаторов «КХЛ ТВ»

По данным издания «Чемпионат», петербургский СКА обратился к председателю совета директоров КХЛ Геннадию Тимченко и президенту КХЛ Алексею Морозову с письмом, в котором армейцы выразили недовольство работой пресс-службы лиги «КХЛ ТВ». Отмечается, что обращение ветеранов и других представителей хоккейной общественности Санкт-Петербурга стало побуждающим мотивом при написании письма.

СКА возмутила работа Андрея Юртаева во время полуфинального матча Кубка Харламова между «СКА-1946» и «Белыми Медведями», где комментатор активно критиковал кадровую политику петербургского клуба. Также клуб считает, что Лига безответственно подходит к комментариям в социальных сетях, а отсутствие модерации наносит вред всей Лиге, а не только конкретному клубу.

По регламенту Лиги не допускается проявление болельщицких эмоций представителями СМИ и иными лицами, аккредитованные СМИ и их представители обязаны при осуществлении профессиональной деятельности уважать права, законные интересы, честь и достоинство сотрудников КХЛ, клубов, а также лиц, принимающих участие в чемпионате, а при осуществлении профессиональной деятельности не распространять сведения, не соответствующие действительности и порочащие или подрывающие честь, достоинство и деловую репутацию КХЛ.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241075&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее появилась информация, что СКА, «Барыс», «Динамо» Минск и другие клубы инициируют создание нового судейского органа, подчиняющегося совету директоров КХЛ, председателем которого является Тимченко.