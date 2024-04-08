СКА выразил недовольство работой комментаторов «КХЛ ТВ»
По данным источника, руководство петербургского клуба недовольно предвзятым подходом комментаторов.
По данным источника, руководство петербургского клуба недовольно предвзятым подходом комментаторов.
По данным издания «Чемпионат», петербургский СКА обратился к председателю совета директоров КХЛ Геннадию Тимченко и президенту КХЛ Алексею Морозову с письмом, в котором армейцы выразили недовольство работой пресс-службы лиги «КХЛ ТВ». Отмечается, что обращение ветеранов и других представителей хоккейной общественности Санкт-Петербурга стало побуждающим мотивом при написании письма.
СКА возмутила работа Андрея Юртаева во время полуфинального матча Кубка Харламова между «СКА-1946» и «Белыми Медведями», где комментатор активно критиковал кадровую политику петербургского клуба. Также клуб считает, что Лига безответственно подходит к комментариям в социальных сетях, а отсутствие модерации наносит вред всей Лиге, а не только конкретному клубу.
По регламенту Лиги не допускается проявление болельщицких эмоций представителями СМИ и иными лицами, аккредитованные СМИ и их представители обязаны при осуществлении профессиональной деятельности уважать права, законные интересы, честь и достоинство сотрудников КХЛ, клубов, а также лиц, принимающих участие в чемпионате, а при осуществлении профессиональной деятельности не распространять сведения, не соответствующие действительности и порочащие или подрывающие честь, достоинство и деловую репутацию КХЛ.
Ранее появилась информация, что СКА, «Барыс», «Динамо» Минск и другие клубы инициируют создание нового судейского органа, подчиняющегося совету директоров КХЛ, председателем которого является Тимченко.
Регулярный сезон-2023/24 СКА завершил на втором месте, уступив только московскому «Динамо», но выбыл из плей-офф во втором раунде. Петербургский клуб в пяти матчах проиграл «Автомобилисту» из Екатеринбурга. Молодежная команда «СКА-1946» находится в шаге от выхода в финал Кука Харламова, ведя в серии «Белыми Медведями» со счетом 3−1.