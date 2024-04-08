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20:20 (мск), источник: Sportmail.ru

СКА выразил недовольство работой комментаторов «КХЛ ТВ»

По данным источника, руководство петербургского клуба недовольно предвзятым подходом комментаторов.

КХЛ: таблица и календарь
Источник: ХК СКА

По данным издания «Чемпионат», петербургский СКА обратился к председателю совета директоров КХЛ Геннадию Тимченко и президенту КХЛ Алексею Морозову с письмом, в котором армейцы выразили недовольство работой пресс-службы лиги «КХЛ ТВ». Отмечается, что обращение ветеранов и других представителей хоккейной общественности Санкт-Петербурга стало побуждающим мотивом при написании письма.

СКА возмутила работа Андрея Юртаева во время полуфинального матча Кубка Харламова между «СКА-1946» и «Белыми Медведями», где комментатор активно критиковал кадровую политику петербургского клуба. Также клуб считает, что Лига безответственно подходит к комментариям в социальных сетях, а отсутствие модерации наносит вред всей Лиге, а не только конкретному клубу.

По регламенту Лиги не допускается проявление болельщицких эмоций представителями СМИ и иными лицами, аккредитованные СМИ и их представители обязаны при осуществлении профессиональной деятельности уважать права, законные интересы, честь и достоинство сотрудников КХЛ, клубов, а также лиц, принимающих участие в чемпионате, а при осуществлении профессиональной деятельности не распространять сведения, не соответствующие действительности и порочащие или подрывающие честь, достоинство и деловую репутацию КХЛ.

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Ранее появилась информация, что СКА, «Барыс», «Динамо» Минск и другие клубы инициируют создание нового судейского органа, подчиняющегося совету директоров КХЛ, председателем которого является Тимченко.

Регулярный сезон-2023/24 СКА завершил на втором месте, уступив только московскому «Динамо», но выбыл из плей-офф во втором раунде. Петербургский клуб в пяти матчах проиграл «Автомобилисту» из Екатеринбурга. Молодежная команда «СКА-1946» находится в шаге от выхода в финал Кука Харламова, ведя в серии «Белыми Медведями» со счетом 3−1.

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