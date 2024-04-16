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17:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Финал «Битвы прогнозов»: Николишин ставит на «Магнитку»

В новом выпуске шоу «Денис против» на Спорт Mail.ru хоккейные эксперты Денис Казанский и Андрей Николишин выбрали победителя первого матча финальной серии Кубка Гагарина.

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Денис Казанский и Андрей Николишин сошлись в битве прогнозов на матчи плей-офф КХЛ и уже дошли до финала. Признанные авторитеты разбирают плюсы и минусы каждой команды, не забывают об исторических особенностях противостояния финалистов и держат в уме суперзвезд и темных лошадок «Локо» и «Магнитки».

Перед финалом участники битвы приготовили нам сюрприз — обнулили результаты своего противостояния на предыдущих этапах. Таким образом, несмотря на убедительное преимущество Дениса Казанского по итогам восьми туров (42,91:23,60), в нашем состязании еще ничего не решено. Итак, перед началом финала счет снова 0:0 и нас ждет интереснейшая «Битва прогнозов» в рамках шоу «Денис против».

Все выпуски шоу «Денис против», посвященные «Битве прогнозов», можно посмотреть в сообществе Спорт Mail.ru в ВК.

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