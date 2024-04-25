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08:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Кубок Гагарина-2024 стал самым посещаемым в истории КХЛ

Розыгрыш Кубка Гагарина 2024 года стал самым посещаемым за всю историю КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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В плей-офф турнира было сыграно 80 матчей, которые суммарно посетили 751 703 зрителя. Предыдущий рекорд был установлен в прошлом сезоне, когда 87 матчей собрали на трибунах 729  876 зрителей.

Средняя посещаемость матчей плей-офф составила 9396 зрителей, что также стало новым рекордом лиги. Предыдущее достижение по этому показателю было установлено в сезоне‑2018/19 — 8 659 зрителей.

В конце февраля КХЛ объявила, что минувший регулярный чемпионат также стал рекордным по средней посещаемости, которая составила 6622 зрителя. Всего матчи регулярки посетили 5 178 246 человек.

Обладателем Кубка Гагарина в третий раз в истории стал «Металлург», который в финальной серии обыграл ярославский «Локомотив» (4−0). Магнитогорцы сравнялись по числу побед с ЦСКА и «Ак Барсом». Ранее «Металлург» выигрывал трофей в 2014 и 2016 году.

Во время загрузки произошла ошибка.
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