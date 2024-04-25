КХЛ сохранит перекрестный плей-офф на следующий сезон

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В минувшем сезоне в КХЛ впервые был введен перекрестный плей-офф — первый раунд игрался по классической схеме, а во втором команды из Западной конференции встречались с командами из Восточной.

«Мы видим по посещаемости матчей, посещаемости соцсетей, просмотрам трансляций аудитория растет. Значит, людям стало интереснее. На следующий сезон точно оставим этот формат», — сказал Морозов.

Благодаря перекрестному плей-офф в полуфинал Кубка Гагарина вышли три команды с Востока («Металлург», «Автомобилист», «Трактор») и одна с Запада («Локомотив»).

Обладателем Кубка Гагарина в третий раз в истории стал «Металлург», который в финальной серии обыграл «Локомотив» (4−0). Магнитогорцы сравнялись по числу побед с ЦСКА и «Ак Барсом» — ранее они выигрывали трофей в 2014 и 2016 году.