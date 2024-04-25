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17:49 (мск), источник: Sportmail.ru

«Битва прогнозов»: Казанский победил Николишина

Вместе с финалом Кубка Гагарина завершилось шоу «Денис против» на Спорт Mail.ru.

Металлург Мг
ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
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В ходе шоу хоккейные эксперты Андрей Николишин и Денис Казанский пытались угадать победителей встреч плей-офф КХЛ.

Перед финалом Кубка Гагарина Казанский вел в счете противостояния с таким отрывом, что было решено «обнулить» результаты и начать битву прогнозов на финал с чистого листа. По итогам четырехматчевого финального противостояния также победил Денис Казанский со счетом 8,05 против 6,10.

Напомним, что в финале Кубка Гагарина встречались магнитогорский «Металлург» и ярославский «Локомотив». Победу в четырех матчах одержал «Металлург».

Все выпуски шоу «Денис против», посвященные «Битве прогнозов», можно посмотреть в сообществе Спорт Mail.ru в ВК.

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