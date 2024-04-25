«Битва прогнозов»: Казанский победил Николишина

Перед финалом Кубка Гагарина Казанский вел в счете противостояния с таким отрывом, что было решено «обнулить» результаты и начать битву прогнозов на финал с чистого листа. По итогам четырехматчевого финального противостояния также победил Денис Казанский со счетом 8,05 против 6,10.