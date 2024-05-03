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13:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Суд обязал «Локомотив» возместить ущерб пострадавшей от шайбы

Красноперекопский районный суд Ярославля взыскал с хоккейного клуба «Локомотив» 80 тысяч рублей в качестве компенсации женщине, которой во время матча в лицо попала шайба. Об этом сообщает пресс-служба суда.

ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в январе 2023 года во время матча регулярного чемпионата против «Трактора» (0:1). После броска нападающего ярославского клуба Михаила Беляева шайба вылетела на трибуны и попала в лицо одной из болельщиц. Женщина получила серьезную травму челюсти: она не могла говорить и была вынуждена питаться только через трубочку. Болельщица была прооперирована, но ее челюсть до сих пор полностью не восстановилась.

Страховая компания произвела выплату на лечение в размере 40 тысяч рублей на лечение. На просьбу пострадавшей компенсировать моральный вред в размере 98 тысяч рублей «Локомотив» ответил отказом, после чего женщина обратилась в суд.

«Оценив представленные сторонами доказательства, тяжесть причиненной истцу травмы, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объеме и взыскал с ответчика ассоциация “Хоккейного клуба “Локомотив” Ярославль” в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей. Решение суда в законную силу не вступило», — сказано в сообщении пресс-службы Ярославского областного суда.

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