Суд обязал «Локомотив» возместить ущерб пострадавшей от шайбы

Инцидент произошел в январе 2023 года во время матча регулярного чемпионата против «Трактора» (0:1). После броска нападающего ярославского клуба Михаила Беляева шайба вылетела на трибуны и попала в лицо одной из болельщиц. Женщина получила серьезную травму челюсти: она не могла говорить и была вынуждена питаться только через трубочку. Болельщица была прооперирована, но ее челюсть до сих пор полностью не восстановилась.