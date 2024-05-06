КХЛ назвала номинантов на приз лучшему новичку сезона

Как сообщает пресс-служба КХЛ, выступающие за «Металлург» Роман Канцеров и Илья Набоков, а также Антон Силаев из нижегородского «Торпедо» вошли в число претендентов на приз имени Алексея Черепанова — лучшему новичку прошедшего сезона Континентальной хоккейной лиги.

На счету Романа Канцерова 28 очков (12 голов + 16 результативных передач) в 78 матчах регулярного чемпионата и плей-офф. 19-летний нападающий занял седьмое место среди лучших бомбардиров плей-офф в победном для «Металлурга» розыгрыше Кубка Гагарина с 13 очками (4 + 9), при этом Канцеров забросил три победные шайбы.

Вратарь Илья Набоков принял участие в 66 играх, отразив 93,4% бросков и в среднем пропуская 2,03 шайбы за встречу. Голкипер провел семь матчей на ноль. Набоков был признан самым ценным игроком плей-офф, став самым молодым хоккеистом в истории КХЛ, который удостоился этой награды — 21 год и 32 дня.

Защитнику Антону Силаеву в апреле 2024 года исполнилось 18 лет. В 68 проведенных матчей в КХЛ ему удалось записать на свой счет 13 очков (3 + 10). По ходу сезона Силаев стал самым молодым автором гола в составе «Торпедо» за время выступления в КХЛ и всего лишь третьим защитником в истории лиги, который отличился в возрасте до 18 лет.

Обладателями награды лучшему новичку сезона КХЛ ранее становились Илья Проскуряков, Анатолий Никонцев, Павел Здунов, Дмитрий Лугин, Валерий Ничушкин, Андрей Василевский, Максим Мамин, Артем Аляев, Владимир Ткачев, Виталий Кравцов, Илья Коновалов, Артем Галимов, Егор Чинахов, Арсений Грицюк, Никита Гребенкин.