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21:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Дэвид Немировски назначен главным тренером «Барыса»

С 2009 по 2010 Немировски был игроком клуба из Астаны.

БарысКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Барыс» на официальном сайте объявил о назначении главным тренером команды Дэвида Немировски. Как сообщает пресс-служба казахстанского клуба, контракт со специалистом рассчитан на один сезон.

«Мы провели кропотливую работу по выбору главного тренера и решили остановиться на кандидатуре Немировски. Дэвид не понаслышке знает об Астане и Казахстане, еще будучи игроком он провtл сезон в “Барысе”. Теперь же мы увидим его в другом качестве. В ближайшее время мы объявим обновлённый тренерский штаб и продолжим комплектование состава на предстоящий сезон. Надеемся, что это сотрудничество будет плодотворным, и наша команда вернётся на былые позиции в КХЛ», — заявил генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин.

Немировски начинал прошлый сезон во главе «Сибири», но из-за неудовлетворительных результатов был уволен из новосибирского клуба по ходу чемпионата. С 2018 по 2022 год он возглавлял нижегородское «Торпедо», с которым трижды выходил в плей-офф.

Кроме канадского, 47-летний Немировски имеет и российское гражданство. Немировски играл в команде НХЛ «Флорида Пантерз», а также в клубах Швеции, Финляндии и низших североамериканских лиг. В Россию Немировски впервые приехал в 2001 году, когда заключил контракт с ярославским «Локомотивом». Также нападающий играл за «Химик», «Ак Барс», «Барыс», СКА, ЦСКА и минское «Динамо».

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