Дэвид Немировски назначен главным тренером «Барыса»

«Барыс» на официальном сайте объявил о назначении главным тренером команды Дэвида Немировски. Как сообщает пресс-служба казахстанского клуба, контракт со специалистом рассчитан на один сезон.

«Мы провели кропотливую работу по выбору главного тренера и решили остановиться на кандидатуре Немировски. Дэвид не понаслышке знает об Астане и Казахстане, еще будучи игроком он провtл сезон в “Барысе”. Теперь же мы увидим его в другом качестве. В ближайшее время мы объявим обновлённый тренерский штаб и продолжим комплектование состава на предстоящий сезон. Надеемся, что это сотрудничество будет плодотворным, и наша команда вернётся на былые позиции в КХЛ», — заявил генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин.

Немировски начинал прошлый сезон во главе «Сибири», но из-за неудовлетворительных результатов был уволен из новосибирского клуба по ходу чемпионата. С 2018 по 2022 год он возглавлял нижегородское «Торпедо», с которым трижды выходил в плей-офф.