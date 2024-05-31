Получивший российский паспорт Лайпсик перешел в «Автомобилист»

30-летний канадец, который в январе получил российское гражданство, подписал с клубом из Екатеринбурга двухлетнее соглашение.

По информации журналиста Михаила Зислиса, зарплата Лайпсика в «Автомобилисте» в следующем сезоне составит 60 млн рублей. В сезоне-2025/26 оклад хоккеиста увеличится до 65 млн.

В прошлом сезоне Лайпсик выступал за СКА, за который из-за травм сыграл всего 19 матчей, набрав 4 (2+2) очка. В плей-офф он провел две игры и не отметился результативными действиями.