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13:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Получивший российский паспорт Лайпсик перешел в «Автомобилист»

«Автомобилист» объявил о подписании контракта с нападающим Бренданом Лайпсиком.

Автомобилист
СКАКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

30-летний канадец, который в январе получил российское гражданство, подписал с клубом из Екатеринбурга двухлетнее соглашение.

По информации журналиста Михаила Зислиса, зарплата Лайпсика в «Автомобилисте» в следующем сезоне составит 60 млн рублей. В сезоне-2025/26 оклад хоккеиста увеличится до 65 млн.

В прошлом сезоне Лайпсик выступал за СКА, за который из-за травм сыграл всего 19 матчей, набрав 4 (2+2) очка. В плей-офф он провел две игры и не отметился результативными действиями.

Ранее Лайпсик выступал за ЦСКА и «Металлург». Всего в КХЛ нападающий провел 225 матчей и набрал 146 (56+90) очков.

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