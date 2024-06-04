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11:50 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ак Барс» объявил об уходе нападающего Александра Радулова

Двукратный чемпиона мира нападающий Александр Радулов покинул казанский «Ак Барс», сообщает пресс-служба клуба.

Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
Источник: PHOTO.KHL.RU

«За эти два сезона мы увидели столько разных Радуловых: заряженного и агрессивного, доброго и улыбчивого, уверенного и непобедимого. И каждого мы будем вспоминать с теплотой в сердце. Благодарим за невероятные голы, сумасшедшую самоотдачу и яркие моменты», — говорится в сообщении на официальной странице «Ак Барса» в VK.

37-летний Александр Радулов в минувшем регулярном чемпионате КХЛ и плей-офф провел 62 матча, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре игры плей-офф форвард забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи.

Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче. В 2011 году в составе уфимского «Салавата Юлаева» хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина. В составе сборной России Радулов выиграл чемпионат мира в 2008 и 2009 году. На ЧМ-2009 он стал автором победной шайбы в ворота сборной Канады (2:1).

Трехкратный обладатель Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» в серии первого раунда плей-офф в пяти матчах.

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