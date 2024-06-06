Ярославский «Локомотив» объявил о переходе Александра Радулова

Радулов в минувшем сезоне выступал за казанский «Ак Барс», набрал 40 очков (16+24) в 58 матчах минувшего регулярного чемпионата КХЛ, добавив к ним 4 очка (1+3) в четырех играх плей‑офф. В межсезонье форвард стал неограниченно свободным агентом.

Радулов долгое время провел в НХЛ, где играл за «Нэшвилл», «Монреаль» и «Даллас». В КХЛ форвард выступал за московское «Динамо», ЦСКА и «Салават Юлаев». В составе уфимского клуба Александр становился обладателем Кубка Гагарина в 2011 году. В составе сборной России Радулов выиграл чемпионат мира в 2008 и 2009 году. На ЧМ-2009 он стал автором победной шайбы в ворота сборной Канады (2:1).