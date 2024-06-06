Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Эдмонтон
Даллас
Хоккей. НХЛ
31.05
Рейнджерс
Флорида
Хоккей. НХЛ
1.06
Даллас
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
2.06
Флорида
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
3.06
Эдмонтон
Даллас
Хоккей. НХЛ
9.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
24.04
Локомотив
Металлург Мг
22.04
Локомотив
Металлург Мг
ОТ
20.04
Металлург Мг
Локомотив
18.04
Металлург Мг
Локомотив
15.04
Металлург Мг
Автомобилист
13.04
Автомобилист
Металлург Мг
11.04
Металлург Мг
Автомобилист
9.04
Автомобилист
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ. Все результаты
13:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Ярославский «Локомотив» объявил о переходе Александра Радулова

Соглашение с 37‑летним форвардом рассчитано на один сезон.

ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
Источник: КХЛ

Как сообщает пресс‑служба хоккейного клуба, нападающий Александр Радулов перешел в ярославский «Локомотив».

Радулов в минувшем сезоне выступал за казанский «Ак Барс», набрал 40 очков (16+24) в 58 матчах минувшего регулярного чемпионата КХЛ, добавив к ним 4 очка (1+3) в четырех играх плей‑офф. В межсезонье форвард стал неограниченно свободным агентом.

Радулов долгое время провел в НХЛ, где играл за «Нэшвилл», «Монреаль» и «Даллас». В КХЛ форвард выступал за московское «Динамо», ЦСКА и «Салават Юлаев». В составе уфимского клуба Александр становился обладателем Кубка Гагарина в 2011 году. В составе сборной России Радулов выиграл чемпионат мира в 2008 и 2009 году. На ЧМ-2009 он стал автором победной шайбы в ворота сборной Канады (2:1).

Ярославский «Локомотив» в минувшем сезоне дошел до финала Кубка Гагарина, где в четырех матчах уступил магнитогорскому «Металлургу».

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь