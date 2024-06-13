Никитин покинул пост президента хоккейного клуба «Амур»

«От лица игроков, тренерского штаба, коллектива ХК “Амур” и болельщиков выражаем огромную благодарность Александру Александровичу Никитину за внимание и руководство на посту президента нашего клуба. Ваше управление в минувшем сезоне снова дало повод десяткам тысяч жителей Хабаровского края гордиться своей командой», — сказано в заявлении.

Никитин возглавил «Амур» в марте 2023 года. До этого на протяжении трех лет он был президентом клуба по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник». Уход Никитина с поста президента «Амура» произошел одновременно со сложением им полномочий первого вице-губернатора Хабаровского края.