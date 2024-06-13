Никитин покинул пост президента хоккейного клуба «Амур»
Президент «Амура» Александр Никитин покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба.
Президент «Амура» Александр Никитин покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба.
«От лица игроков, тренерского штаба, коллектива ХК “Амур” и болельщиков выражаем огромную благодарность Александру Александровичу Никитину за внимание и руководство на посту президента нашего клуба. Ваше управление в минувшем сезоне снова дало повод десяткам тысяч жителей Хабаровского края гордиться своей командой», — сказано в заявлении.
Никитин возглавил «Амур» в марте 2023 года. До этого на протяжении трех лет он был президентом клуба по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник». Уход Никитина с поста президента «Амура» произошел одновременно со сложением им полномочий первого вице-губернатора Хабаровского края.
В минувшем сезоне «Амур» впервые с 2018 года вышел в плей-офф КХЛ. В первом раунде команда Андрея Мартемьянова уступила будущему обладателю Кубка Гагарина — магнитогорскому «Металлургу» (2−4).