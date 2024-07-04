Экс-игрок НХЛ Никита Зайцев перешел в петербургский СКА

Трудовое соглашение с Зайцевым рассчитано на четыре года.

«Заяц — это не только ценный мех… но и невероятно ценный защитник! После 8 сезонов в Северной Америке топовый российский хоккеист возвращается в КХЛ — контракт Никиты Зайцева в СКА рассчитан на 4 года! Добро пожаловать в Петербург!», — говорится в сообщении на странице СКА в VK.

32-летний Зайцев — воспитанник «Крыльев Советов». В России хоккеист выступал за новосибирскую «Сибирь» и ЦСКА.

В 2016 году Никита Зайцев перешел в клуб НХЛ «Торонто». Позднее выступал за «Оттаву» и «Чикаго». В минувшем сезоне защитник провел 38 матчей за «Блэкхокс», в которых забросил две шайбы и сделал пять результативных передач. Всего Зайцев провел в лиге восемь сезонов, набрал 120 (22+98) очков в 500 матчах.

В составе сборной России Зайцев стал обладателем бронзовых наград на чемпионате мира в 2016 году и в 2019 году. В 2011 году он вместе с национальной командой одержал победу на молодежном чемпионате мира среди игроков до 20 лет. На чемпионате мира в 2018 году Зайцев отдал восемь результативных передач и стал лучшим ассистентом среди защитников.