Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
24.04
Локомотив
Металлург Мг
22.04
Локомотив
Металлург Мг
ОТ
20.04
Металлург Мг
Локомотив
18.04
Металлург Мг
Локомотив
15.04
Металлург Мг
Автомобилист
13.04
Автомобилист
Металлург Мг
11.04
Металлург Мг
Автомобилист
9.04
Автомобилист
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ. Все результаты
16:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-игрок НХЛ Никита Зайцев перешел в петербургский СКА

Бывший защитник «Чикаго Блэкхокс» Никита Зайцев подписал контракт с клубом СКА, сообщает пресс-служба петербуржцев.

СКАКХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Трудовое соглашение с Зайцевым рассчитано на четыре года.

«Заяц — это не только ценный мех… но и невероятно ценный защитник! После 8 сезонов в Северной Америке топовый российский хоккеист возвращается в КХЛ — контракт Никиты Зайцева в СКА рассчитан на 4 года! Добро пожаловать в Петербург!», — говорится в сообщении на странице СКА в VK.

32-летний Зайцев — воспитанник «Крыльев Советов». В России хоккеист выступал за новосибирскую «Сибирь» и ЦСКА.

В 2016 году Никита Зайцев перешел в клуб НХЛ «Торонто». Позднее выступал за «Оттаву» и «Чикаго». В минувшем сезоне защитник провел 38 матчей за «Блэкхокс», в которых забросил две шайбы и сделал пять результативных передач. Всего Зайцев провел в лиге восемь сезонов, набрал 120 (22+98) очков в 500 матчах.

В составе сборной России Зайцев стал обладателем бронзовых наград на чемпионате мира в 2016 году и в 2019 году. В 2011 году он вместе с национальной командой одержал победу на молодежном чемпионате мира среди игроков до 20 лет. На чемпионате мира в 2018 году Зайцев отдал восемь результативных передач и стал лучшим ассистентом среди защитников.


Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь